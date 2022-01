Afirmó la Defensoría que quienes se oponen al pase sanitario con vacunas, apuestan a mayores contagios impidiendo una inmunización comunitaria

La desinformación y negacionismo son una combinación peligrosa. Alientan no solamente el rechazo a la vacunación, sino también a la movilización contra medidas necesarias para mitigar y controlar la pandemia. Es altamente irresponsable propagar acciones individualistas, bajo el rebuscado pretexto de la libertad, en medio de una crisis global sin precedentes. Es por ello que, Gialluca afirmó que, la libertad individual sin obligaciones sociales, lleva a la muerte y la escalada libertaria en el mundo y en la argentina, dificulta la erradicación de la pandemia. Como escribe Camus en La Peste, “todo lo que puedo decir es que en esta tierra hay pestes y hay víctimas. Uno debe lo más posible rehusar estar del lado de la peste”-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, “afirmó que, aquellos que se oponen a la vigencia e implementación del -Pase Sanitario con Vacunas- en la Provincia de Formosa y que ahora mediante presentaciones judiciales, intentan que se determine su inconstitucionalidad, ilegalidad y consecuente no aplicación, son quienes se oponen a preservar el estatus sanitario en nuestra Jurisdicción, toda vez que los planteos que realizan, no logran demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente aplicación a los derechos individuales, especialmente al condicionamiento del ejercicio de derechos ambulatorios como los de ingresar y permanecer en determinados eventos culturales o sociales, a la exhibición del pase que acredite la inoculación de 2 dosis contra el Covid-19”. El Ombudsman Provincial, recordó que, el Pase Sanitario con Vacunas se está exigiendo a nivel nacional y en otras provincias como Buenos Aires y Tucumán para mayores de 13 años y que en nuestro medio ha sido creado por Resolución MDH F Nº 1.232/20, toda vez que la situación sanitaria que vive el mundo, nuestro País y Formosa, “muestra palmariamente que, los esquemas de vacunación frente a las actuales variantes Delta y Ómicron del Sars Covid 2, han permitido que las personas no mueran y desarrollen sus aislamientos en plazos muchos más cortos y sin graves complicaciones sanitarias”. Es por ello que, esta medida permite la realización más segura de una serie de actividades en un contexto de pandemia, requiriéndose la acreditación del esquema completo de vacunación y no es cierto que se esté amenazando la libertad ambulatoria de nadie, pues se trata de una Decisión Administrativa que posee la característica de razonabilidad y donde no se está obligando a nadie a que se aplique una vacuna contra el Covid-19, lo que se pide es la conducta solidaria y responsable, “de aquellos que no están vacunados y que rechazan vacunarse, no desplieguen actividades antisociales que pueden llevar y de hecho llevan al contagio del Covid – 19 con sus diversas variantes y la posibilidad concreta de contagiar a personas en condiciones de salud altamente vulnerables y donde de producirse pérdidas de vida, surge directamente una responsabilidad objetiva de los antivacunas”. Por otro lado, el Pase Sanitario con Vacunas es una medida razonable y proporcional, además se debe tener en cuenta que la propia constitución nacional ampara el pase sanitario en su art. 19 que reza: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la Autoridad de los magistrados”. Es por ello que, en el contexto actual de pandemia que vivimos en Formosa y ante el incremento de la cantidad de contagios diarios que observamos, el Estado Provincial ha intervenido legítimamente y legalmente para incrementar la vacunación además de otras medidas que permitan disminuir los contagios. Por último, la propia jefa de la célula anticovid de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, afirmó que, “las vacunas siguen siendo muy efectivas para evitar formas graves de la enfermedad y reducir los fallecimientos”. Añadiendo que, la ciudadanía debe aumentar sus medidas de prevención ante el alto número de contagios en todo el mundo, Van Kerkhove recomendó los mismos gestos que se han generalizado de 2020 "con el fin de reducir el riesgo de exposición". La experta estadounidense recordó en este sentido la necesidad de mantener la distancia física con otras personas, el evitar las reuniones de gente en lugares mal ventilados, e insistió especialmente en "llevar mascarillas apropiadas" y de forma correcta.