Solicitan a la CNSV más talleres de revisión técnica para la provincia de Formosa

Gialluca señaló que, el único taller existente actualmente no da abasto y los turnos ya se están otorgando para marzo del 2022, lo que hace que mucha gente del oeste provincial, se esté trasladando a la Ciudad de Oran para hacer las revisiones técnicas-Desde la -Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó a Manuel Cascoy Francos Socio – Gerente de Interfor S.R.L., arbitren las medidas urgentes y necesarias para culminar con las obras que se encuentran en ejecución en el Barrio 16 de Julio L.R. 114 de la Ciudad de Formosa y además que, “con el personal que se encuentra trabajando actualmente en el Centro de Revisión Técnica ubicado en la Av. Laureano Maradona y calle 2 del Barrio República Argentina, instrumenten las medidas prácticas de acuerdo a los modelos de los vehículos que necesitan una RTO, para de esta manera, cubrir la gran demanda existente y que hace que en los hechos la firma esté otorgando turnos recién para fines de marzo del 2022”. Si bien es cierto que, a nivel nacional existieron medidas que restringían la circulación y las cuales han sido desactivadas y por ello es que, las personas pueden ahora circular con sus vehículos hacia otras provincias, ya sea por cuestiones laborales, de salud, estudios u otros motivos, y es aquí donde se ven expuestas, “a multas labradas en los controles policiales o de gendarmería nacional, existiendo casos atendidos en la Defensoría del Pueblo estos días y en los cuales a pesar de exhibirles el turno para la realización de la RTO, igualmente fueron sancionados”. En estos casos, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a estas personas concurrir o comunicarse con el Organismo de la Constitución para practicar las defensas correspondientes, toda vez que no existe mala fe y menos aún negligencia por parte del usuario. En este sentido, Gialluca trajo a colación que en la Provincia de Mendoza se están extendiendo “permisos provisorios de RTO” ante la falta de insumos y repuestos para vehículos que no pueden pasar las exigencias técnicas necesarias y tratándose de una ley nacional, ello solamente será posible si lo autorizan la CNRT, por lo cual, ante dificultades que poseen las personas en casos excepcionales, es siempre necesario buscar alternativas válidas, por lo cual, si el único taller de revisión técnica en la provincia que atiende de lunes a sábados entre las 6:00 y las 20:00 horas, no está dando abasto deben encontrar metodologías de atención más eficaces y una de ellas podría ser los modelos a revisar, pues, nunca es lo mismo un vehículo que tenga apenas dos años de antigüedad contra otros que tienen diez, quince o más. Asimismo, hemos pedido, informó el Funcionario Provincial al Ministro de Transporte de Nación Prof. Alexis Raúl Guerrera y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a cargo del Director Ejecutivo Pablo Martínez Carignano, “que impulsen las acciones y gestiones necesarias para que existan talleres de RTO en nuestro Interior Provincial, tanto en la Ciudad de Clorinda, como en alguna ciudad del Oeste Provincial que se encuentran a más de 400km de nuestra Ciudad Capital y los cuales hoy están viajando a la Ciudad de Oran, pues les queda más cerca y es mucho más rápido”. Por último, recordó que, en Chaco existen 2 talleres en la Ciudad Capital, 1 en Villa Ángela y otro en Sáenz Peña, en Corrientes 2 en Capital, 1 en Goya y otro en Paso de los Libres, lugares donde también los vehículos registrados en Formosa pueden hacer la RTO, ya que la misma tiene validez en todo el Territorio Nacional.