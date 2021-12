Mayans exhortó a la oposición a dialogar para "resolver los problemas"

El jefe del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, exhortó hoy a la oposición parlamentaria a asumir la responsabilidad del diálogo político para “resolver los problemas” existentes, en el debate parlamentario de la sesión de hoy en el Senado.

“Nosotros estamos dispuestos al diálogo para ver cómo resolvemos los problemas que nos dejaron”, disparó Mayans, durante el debate de hoy en la Cámara Alta, donde respaldó los decretos presidenciales establecidos para atender las consecuencias de la pandemia de Covid-19, entre otras decisiones del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, hizo una reseña de las distintas medidas tomadas por la actual Administración Nacional para atender los efectos de la pandemia y para defender la producción y el trabajo. Y aclaró que “nunca estuvieron tan justificadas estas decisiones que se tomaron, como ahora, en un contexto de emergencia a nivel mundial provocado por la pandemia”. Luego, recordó que el gobierno de Alberto Fernández recibió “un país en default y una economía quebrada”.

También, advirtió que, cuando la ahora oposición macrista fue gobierno, no respetó la vía parlamentaria para tratar temas importantes como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Cuando tuvieron el gobierno, no funcionó el Poder Legislativo, hubo sólo ocho sesiones en el último año de su gestión, y se tomaron decisiones como el crédito con el FMI que no pasó por el parlamento, siendo que afecta la vida de los argentinos”, arremetió el formoseño.

“Le toca a ustedes la oposición, y hay que ser consciente porque las decisiones que se toman afectan a mucha gente”, remarcó. Y a modo de reflexión, señaló: ”Estoy convencido de que la política de usura y de especulación destrozó la economía nacional. A esa política económica nunca más podemos volver, porque no va a ser fácil arreglar todo esto, como tampoco va ser fácil arreglar el Banco Central, ni van a ser fácil de arreglar los cien mil millones de dólares de crédito ni lo del Fondo Monetario Internacional”, alertó el senador peronista.

E insistió en respaldar la sanción de los DNU del Poder Ejecutivo, al sostener que cada una de esas decisiones se discutieron en el Congreso, en su oportunidad, y que ahora se trata de prórrogas de las mismas. “Nunca estuvieron más justificados los DNU que ahora, primero con el aislamiento y luego con el distanciamiento”, remarcó el senador norteño.

Además, recordó que, cuando se inició la pandemia, “alguno subestimaron la situación”, y aseveró: “A nuestro gobierno le tocó una situación altamente compleja. Inició la gestión con una emergencia general, porque el país estaba en default”. Después, se produjo la pandemia y hubo que tomar medidas para cuidar la salud de la población y paliar los efectos socio-económicos. También, advirtió que “la pandemia todavía no terminó”.