La Policía reforzó los operativos de prevención del fin de semana en todo el territorio provincial

Como resultado de los operativos del fin de semana, efectivos policiales labraron alrededor de 80 actas de infracción, de las cuales cuatro fueron por alcohotest positivo, más de 10 retenciones de licencias de conducir y 14 motocicletas fuera de circulación por infracciones a la Ley de Tránsito.

Los despejes en diferentes locales bailables finalizaron sin inconveniente alguno y durante los mismos, se detectó la concurrencia de unas 10.000 personas.

En los patrullajes preventivos se recuperó una motocicleta de 110 cilindradas, sustraída en los últimos días.

Como cada fin de semana, los policías realizaron un fuerte Operativo de Cuidado y Protección en toda la provincia, afectando para ello gran cantidad de recursos humanos y logísticos en lugares estratégicos como ser boliches, bares, encuentros deportivos, entre otros eventos, que movilizaron a unas 10.000 personas.

En el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Provincia de Formosa y ejecutada por los uniformados, se detectaron alrededor de 77 infractores a la Ley Nacional de Tránsito, de las que cuatro fueron por circular en estado de ebriedad, conducta que pone en riesgo la integridad física de otros conductores, la propia y la de terceros, ya que el alcohol al volante fomenta los siniestros viales.

Otra de las líneas de acción preventiva de la Policía se centra en desalentar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido o a menores, por lo que el personal de la Dirección de Bromatología Municipal clausuró locales, que también incurrieron en otras faltas como no contar con la habilitación comercial.

Al margen de estas situaciones, varias personas fueron demoradas por ebriedad y desorden, iniciándose las causas contravencionales con intervención del juez de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad y otras dos que registraban pedidos de captura que fueron puestas a disposición de la justicia.

Asimismo, alrededor de las 4:30 horas de este domingo, efectivos de la Subcomisaria Lote 111 recuperaron una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas en la manzana 30 del mismo barrio, la cual habría sido sustraída el viernes último de un inmueble ubicado en la manzana 112 del barrio Parque Urbano de esta ciudad.

Por otra parte a raíz de las altas temperaturas registradas en la provincia, la Policía recomienda no ingresar a los espejos de agua, ríos, riachos, lagunas, ni represas ya que no están habilitados como balnearios y aconseja a los adultos generar conciencia entre los niños, adolescentes y jóvenes sobre los peligros de este tipo de prácticas, con la única finalidad de salvar vidas y no convertir un buen momento en una tragedia,

Las unidades regionales Uno de Formosa, Dos con asiento en Pirané, Tres de Clorinda, Cuatro Laguna Blanca, Cinco Las Lomitas, Seis Ingeniero Juárez y Siete General Güemes y sus delegaciones, tampoco fueron ajenas a estas acciones preventivas e intensificaron los operativos de seguridad ciudadana y vial en todas las jurisdicciones, con el objetivo de evitar o detectar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados.

Los operativos desplegados fueron controlados por el Comando Superior Policial, a través de las distintas unidades regionales ubicadas en las localidades de la provincia.