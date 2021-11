El ejemplo y la vigencia de un genuino militante de la política

Después de las PASO y conocidos los resultados que reflejaron un nuevo triunfo del peronismo en Formosa, quienes conocen y siguen la trayectoria política de Gildo Insfrán no tenían la menor duda que ese 48 por ciento de adhesiones no lo conformaría y que , trascartón, se calzaría el overol y se lanzaría a la arena de la puja para que ese nivel de acompañamiento del pueblo se ajustara más a la realidad.

El resultado provisorio de los comicios del domingo 14 demostró la gravitación que tienen los liderazgos en la orientación del sentir comunitario que en estos tiempos a veces es presa de la pertinaz campaña de los medios de comunicación hegemónicos que desde hace ya varios años repiten el libreto que pergeñó un generador de odios que aspira quitarlo del medio, de un lugar al que no llegó por casualidad sino por la decisión mayoritaria de los formoseños y el aval de la ley.

Aunque falta conocerse el pronunciamiento de la justicia electoral sobre los resultados finales, no hay dudas que por lo menos el salto de Gildo al centro de la escena en poco tiempo fue suficiente como para que la data de septiembre evolucionara 10 puntos al menos en esta ocasión.

LA REMONTADA

La remontada que traccionó este apasionado de la política, este peronista de pura cepa, es extraordinaria si se considera el contexto en el que ocurre y en los años que aumentan de volumen y desvergüenza los dardos lanzados por sus enemigos , aquellos que deberían ser solamente adversarios políticos pero que han instalado modalidades variopintas de agravios y agresiones por todos los medios de comunicación a su alcance peor también de modo directo, como ocurrió en Clorinda y en esta Capital.

Hasta lograron que su estrategia sanitaria anti covid mereciera el tratamiento d ela propia Corte Suprema de Justicia de la Nación cuyos miembros, a esta altura de los acontecimientos, habrá advertido que se había disparado un feroz operativo de destrucción de la imagen del gobernador , como si se tratase de la última intentona para desalojarlo de Belgrano y José María Uriburu.

Es probable que el bajo perfil de Insfrán, que no acostumbra a ser figurita repetida en los canales de TV y emisoras radiales porteñas, que evita contratar a grupos periodísticos para que cincelen su imagen y que ha demostrado como desde Formosa , una de las provincias que menos aporta en cantidad de votos al haber político peornista a nivel nacional, fue capaz desde la convocatoria a la unidad lanzada desde un congreso que no pocos creían que fracasaba y que , finalmente, terminó atestado de dirigente de todo el país.

Y allí nació la esperanza del regreso del espacio nacional y popular que dispara el odio de quienes desde la rancia estirpe portuaria todavía no han comprendido el olvido al que fue condenada esta parte de la Argentina por las secuelas de la Guerra de la Triple Alianza y a la que se comenzó a reparar con el advenimiento del santacruceño Néstor Kirchner a la máqxima magistratura del país en 2003.

ANIMOSIDAD DE PORTEÑOS

Esa animosidad de los porteños- que fueron visitantes constantes desde el mismo inicio de la pandemia y la vigencia de un protocolo general propio aunque basado en las señales remitidas por el PEN- fue ratificada durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri quien se encargó de continuar la misión de quienes no podían aceptar que un formoseño se atreviese a enrostrarle su desconsideración no para un gobernante sino para todo el pueblo formoseño al que le negó obras y medidas que le permitiesen avanzar un poco más en la esperanza de ponerse a nivel de sus hermanas de la región y el país.

ENCUENTRO CON MILITANTES

Este miércoles es un día especial para el peronismo. Es el Día de la Militancia. Y como casi todos los 17 de noviembre es probable que , tras el paréntesis impuesto por la pandemia, vuelva a subirse al escenario para mirar cara a cara a las nuevas generaciones de peronistas que desde muy jóvenes están siguiendo su ejemplo y defendiendo su obra recatada conjuntamente con el pueblo: el Modelo Formoseño.

Esa planificación, ese proyecto de provincia, esa hoja de ruta que concibiese desde el mismo inicio de su gestión gubernamental y que se va cumpliendo paso a paso para ir alumbrando los proyectos y planes elaborados con una visón concebida a por lo menos un cuarto de siglo de antelación.

Con todos esos elementos y la ausencia de encuentros sabatinos como Por nuestra gente todo y con un caudal significativo de obras que aguardan ser inauguradas, Gildo transcurrió este lapso desde las PASO hasta ahora y volvió a demostrar que no está enfermo, que no está cansado, que no está gagá y que no está dispuesto a cederle espacios propios del formoseño a cualquier pajuerano que aparezca ingresando por Mansilla.

Su autoridad se refleja en la gestión, en mantener a sus hombres de confianza en la primera línea de batalla sin acostumbrarse a cambiar el gabinete cuando se le ocurre a los rumores de la oposición, en los réditos de sus encuentros sorpresivos y casi desconocidos con los habitates de cualquier punto del territorio y con su preocupación y ocupación cuando se entera que algún formoseño necesita de la ayuda del estado para sobrevivir.

SALIVA Y ADJETIVOS

Miren que sus adversarios gastaron saliva y adjetivos calificativos para denostarlo y manchar su imagen.

Sin embargo, sin ambages , sin estridencias y procurando que nadie sea señalado por responsabilidades que le son propias, Gildo acaba de dar una nueva lección de política pura, de manual pero aplicada en el terreno en el que se amontonaron sus adversarios unidos por la misma intención.

El peronismo – que fue superado en 15 provincias- volvió a ganar en Formosa y don Gildo , sin demostraciones exageradas ni modales atrevidos, convirtió al PJ formoseño en el que mayores votos logró reunir en el país entre las provincias gobernadas por el movimiento que fundó el general Perón.

EL MIERCOLES 17

Es probable que para este miércoles, Día de la Militancia Peronista, la justicia electoral ya se pronuncie sobre el resultado final de la elección y entonces las nuevas generaciones mezcladas con sus antecesores podrán escuchar el mensaje del propio gestor de este nuevo triunfo como señal de los pasos que deben dar para que se generalice la unidad, la organización y la solidaridad y de ese modo se mantenga , por lo menos aquí, el objetivo de avanzar hacia la meta con independencia económica, soberanía política y, sobre todo, con justicia social.