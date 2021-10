“Tenemos dos modelos en pugna, uno en pos de los ricos, otro a favor de las mayorías populares”, sostuvo Cabrera

A días de los comicios generales, el Dr. Armando Felipe Cabrera se refirió a las dos propuestas en pugna para acceder a los distintos escaños como legisladores comunales, provinciales y nacionales.

“Tenemos dos alternativas, el modelo de derecha que solo beneficia a los ricos; y el modelo nacional y popular, que en nuestra provincia encarna el gobernador Gildo Insfrán como conductor; mientras que a nivel nacional es el presidente Alberto Fernández es su líder natural”, expuso.

Cabrera fundamentó que en las últimas semanas se vio claramente el sentido que toma la política de ambos sectores:

-Mientras el Frente de Todos y sus aliados busca como mejorar los salarios y apuntalar a los sectores de la economía, en Juntos por el Cambio se busca beneficiar al sector empresario. “Fíjese en la discusión indemnizaciones si-indemnizaciones no. La propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, es que al trabajador se le vaya descontando para que el empleador lo pueda despedir sin costo, algo que para el peronismo es inaceptable, más cuando costó tanta lucha esta conquista para los trabajadores”.

-Ley de etiquetado frontal de los alimentos: “en la oposición negaron el quorum para tratar un proyecto fundamental como saber que estamos comiendo, que contiene en realidad cada alimento. “Hay otras cosas más importantes” dijeron, ¿Le parece que saber si estamos comiendo sano o no, no es importante?”.

-Congelamiento de precios dispuesto por la Secretaria de Comercio Interior. “Lo primero que hicieron fue decir que no da resultado y que la inflación es un fenómeno monetario, sin embargo, no dicen que cuando Guido Sandleris, fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, en septiembre de 2018 comenzó su “déficit cero” y en enero de 2019 la inflación estaba altísima, reconocido por el mismo Sandleris. O sea que no era la emisión, había algo más. Pero nuevamente se oponen a una medida en favor de las grandes mayorías, en salvaguarda de los intereses de sus amigos y parientes, como la familia Braun, dueños de “La Anonima”, o de las cadenas de supermercados extranjeros”.

En pocos días, se hace evidente el apoyo de la oposición política a los grandes grupos económicos, al empresariado más rico de la Argentina en detrimento de millones de argentinos.

“Viendo del Bermejo para acá, tenemos que ver qué pasa con el tema de la salud. Hay un sector privado que pide aumentos que para el IASEP son muy onerosos. Inmediatamente toda la oposición se abroqueló para acompañar a este grupo y criticar la política sanitaria provincial y nuestra obra social. Pero sin embargo la explicación de la situación no la dio ningún funcionario de nuestro gobierno, sino efectores de la medicina privada, como el presidente de la Asociación de Prestadores de Salud (APS); o el director del sanatorio González Lelong Emilio Pereira; pero para la oposición todo les sirve para hacer campaña, incluso la muerte de formoseños y formoseñas, como lo hemos visto en esta pandemia”, concluyó.