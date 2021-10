Insfrán pidió “votar boleta azul y lista completa” el 14 de noviembre

En Las Lomitas durante su encuentro con la militancia del Frente de Todos, en su carácter de presidente del Partido Justicialista, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán presidió otro acto multitudinario.

Estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente local Atilio Basualdo, el concejal Pablo Basualdo, el candidato a diputado nacional Ramiro Fernández Patri, el candidato a diputado provincial Agustín Samaniego y candidato a concejales locales por el FdT, entre otros dirigentes.

El encuentro con militantes y dirigentes del FdT se produjo en el Polideportivo Municipal del barrio La Paz, en la tarde de este sábado 30 de octubre, donde el primer mandatario provincial solicitó el 14 de noviembre “votar boleta azul y lista completa”.

Al expresarse destacó al Peronismo como “un movimiento nacional justicialista, donde confluyen todos los sectores del campo nacional y popular, que defienden a la patria y al pueblo” recibiendo a todos “con los brazos abiertos y con amor, porque nosotros no somos sectarios ni excluyentes”.

Elogió la presencia de tantos jóvenes pero también de “los no tan jóvenes” como también a tantas comunidades aborígenes, a quienes llevó a la tranquilidad de que “van a tener las escuelas que están pidiendo” frente a “las instigaciones de algunos que lo único que saben hacer es crear discordia y sembrar odio”.

Además aclaró que todas las obras serán finalizadas y luego serán entregadas, ya que “no estoy acostumbrado a entregar ninguna obra sin terminar o que no esté en condiciones para usar con dignidad” subrayó,

Sobre esto recalcó que el Modelo Formoseño defiende la educación pública y la salud pública, “pero no con versos, sino con realizaciones”.

Y dijo “Cuando viene el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) habla de nuestra educación denigrando a nuestros docentes o de la salud pública denigrando a los trabajadores de la salud” pero yo “les quiero decir que solo el 32% de los niños en ese lugar van a escuelas públicas, el resto todos asisten a privadas”.

Por eso resaltó que frente a la pandemia del COVID19 quien estuvo con el pueblo fue la salud pública y gratuita, “porque ninguno puede decir que tenga la obra social que tenga y que haya padecido este virus, se le haya pedido un centavo, todo ha sido del erario del presupuesto del Tesoro de la Provincia”

Insfrán marcó las diferencias, destacando también que en Formosa sólo existen tres colegios privados, ya que “las demás son de gestión privada bancadas por el Estado”.

En este marco subrayó que en esto reside la cuestión de lo que se va a decidir el 14 de noviembre con candidatos que “hacen un glosario diciéndoles a ustedes todo lo que quieren escuchar, pero les están mintiendo porque sus patrones tienen otros intereses y ya estuvieron cuatro años” aseguró

Asimismo se refirió a la oposición local quienes son “loros barranqueros, que no van a defender los interés de los formoseños, ya que no lo hicieron durante los cuatro años del gobierno anterior” refiriéndose al ex presidencia de Mauricio Macri, donde se paralizaron todas las obras para Formosa.

Precisó que en actualmente se han reactivado muchas de ellas y en Las Lomitas se concretaron 54 cuadras de pavimento, ocho que están en ejecución y una planta potabilizadora, que va a potabilizar el 78% más de lo que ya realizaba. Además les comunicó que la ruta Nº 32 se va a enripiar.

El Gobernador puso de relieve que el lomitense es “un pueblo aguerrido” porque tuvieron firmeza y convicción oponiéndose a “todos los que enarbolaron la bandera de no hacer la obra hidrovial de la ruta Nº 28” pero “ustedes bancaron y fíjense los resultados de esa obra” explicando que de los más de 74 mil km2 que tiene la provincia, desde ese lugar se está alimentado de agua a 30 mil km2 del territorio provincial, es decir a casi la mitad, recorriendo toda la ruta Nº 81 hasta llegar a Pirané y luego la ruta 86 hasta Laguna Naineck.

“Esa misma garra que demostró el pueblo en ese momento quiero que lo demuestren ahora, que estoy seguro que lo van a hacer” les dijo, expresando que “lo importante es que todos defiendan un solo interés, que es el proyecto del Modelo Formoseño”.

En este sentido remarcó que una de las 20 verdades peronistas dice que la verdadera democracia es cuando un gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo intereses, que es el del pueblo, y “eso lo que estamos haciendo”.

Y cerró resaltando que el próximo 14 de noviembre “sin dar muchas vueltas, hay que votar una sola boleta, es decir la lista azul y lista completa”, recordando que “no elegimos ni mujeres ni hombres, sino que estamos eligiendo el Modelo Formoseño y el modelo de país que queremos”.

Ramiro Fernández Patri

Al hablar durante el acto, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, quien busca su reelección, advirtió que en los próximos días llegarán a la provincia dirigentes de la oposición que intentarán confundir al electorado.

“Escucho que a algunos les preocupa que Gildo aparezca en nuestros carteles. Claramente sabemos que acá no hay más que un candidato que es el Modelo formoseño, y si tenemos al mejor alumno de Perón, al mejor conductor de ese modelo, ¿ustedes creen que no lo vamos a mostrar?” se preguntó.

Dijo que quienes cuestionan esto es porque en realidad no pueden mostrar a sus verdaderos líderes. “Nosotros podemos decir orgullosamente que todo este tiempo y en particular este año y medio Gildo estuvo trabajando denodadamente para reparar los dolores del pueblo formoseño, había otro que hoy lucha en los tribunales de Dolores para explicar lo que le hizo al pueblo formoseño” aseguró Fernández Patri.

En la misma línea aseguró que por ello llegarán en los próximos días “personajes” que “quieren explicarnos lo que hay que hacer, seguramente la traerán a Patricia Bullrich, presidenta del Pro, la que entendió que podíamos entregar las Islas Malvinas para conseguir vacunas por ejemplo. Esa mujer alineada con la derecha recalcitrante, que buscan situaciones extremas, vendrán a querer confundirnos, como ya lo hicieron en el medio de la pandemia”.

“Lo que no quieren es que este bastión del peronismo, que iniciará una vez más la marea de votos azules para toda la Argentina, no quieren que eso triunfe” consideró.