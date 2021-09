Autoridades de Gobierno y del Poder Judicial aunaron criterios con efectivos de la policía provincial

Además, el ente hizo entrega de dispositivos tecnológicos y tarjetas telefónicas en el marco de tres programas que lleva adelante.

Este martes al mediodía, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto de firma de convenios para obras de infraestructura de internet y la entrega de tablets y tarjetas telefónicas por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a través de su presidente, Claudio Ambrosini.

De la ceremonia, además, participaron el vicegobernador Eber Wilson Solís; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el representante de la empresa Recursos y Energía Formosa S.A (REFSA), Lucas Vicente; la delegada de ENACOM en Formosa, Silvina Jouliá, el jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martínez; el director General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de ENACOM, Diego Leiva; ministros de las carteras ejecutivas locales, diputados provinciales y nacionales, candidatos a legisladores nacionales, funcionarios, y docentes y estudiantes beneficiarios de los aparatos digitales entregados.

En ese marco, los convenios firmados tienen que ver con obras de infraestructura de 360 kilómetros nuevos de fibra óptica para 13 localidades de la provincia que beneficiarán a más de 67.000 formoseñas y formoseños.

Y la entrega de cuatro mil tablets y 10 mil tarjetas telefónicas para asegurar la conectividad a familias y estudiantes de toda la provincia.

En primer lugar, se anunció una importante obra de conectividad que permitirá brindar acceso a Internet a vecinos y vecinas de 14 localidades de la provincia de Formosa, fortaleciendo el compromiso asumido para reducir la brecha digital y garantizar el acceso a comunicaciones de calidad, en tanto derecho humano esencial.

Se trata de la política denominada Aportes No reembolsables para Empresas de Participación en Estados Provinciales (ANR EPEP) que consiste en el financiamiento a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para la extensión y actualización de infraestructura de redes que favorezcan el acceso al Servicio Fijo de Internet de Banda Ancha en áreas con necesidades insatisfechas y dotar, así, de conectividad a las distintas ciudades de la provincia.

Para este proyecto se aprobó el financiamiento de más del 75% de la obra realizada por la empresa REFSA por un total de 242.458.327 de pesos; y las jurisdicciones beneficiarias de la mejora en sus redes de conectividad son Tres Lagunas, Buena Vista, Laguna Gallo, El Potrillo, General Mosconi, Ingeniero Guillermo Juárez, Pozo Maza, Guadalcazar, Laguna Yema, Pirane, Ibarreta, Las Lomitas, El Chorro y Lamadrid, donde serán alcanzadas más de 70 mil personas por este beneficio.

Luego, el representante de REFSA, Lucas Vicente, tomó la palabra y se refirió al desarrollo del Plan Formosa Digital, con el fin de democratizar el acceso a la conectividad, universalizar el servicio y el acceso al conocimiento.

“Queremos lograr que toda la parte de la población que no puede recibir estos servicios esenciales de telecomunicaciones y sobre todo en condiciones normales del mercado, tengan acceso a ellos y de esta manera fortalecer el proceso de transformación y crecimiento de toda la provincia, no de un sector que hoy está condicionado a los que pueden pagar por el servicio”, aseguró.

Por otro lado, habló sobre el convenio ANR EPEP y dijo que “estamos construyendo 360 kilómetros nuevos de fibra óptica que se suman a los más de 2200 kilómetros ya tendidos” con el objetivo principal del gobernador Insfrán de llegar a todas las intendencias de la provincia con fibra óptica.

“Lo estamos logrando, haciendo el tendido de Ingeniero Juárez a El Chorro, pasando por Pozo de Maza y Potrillo con 132 kilómetros de fibra óptica, verdaderamente un logro histórico”, precisó.

Y agregó: “Lo mismo para un nuevo anillo de fibra óptica sobre la ruta 3 que va a conectar a Pirané, Monte Lindo, Laguna Gallo y Tres Lagunas, con 113 kilómetros; igual que el pedacito que nos quedó pendiente dentro del plan Argentina Conectada que firmara el gobernador donde nuestra fibra óptica terminaba en Guadalcazar, ruta 86, tomaremos este desafío de llegar hasta El Solitario con 67 kilómetros nuevos, llegando a los parajes más recóndito de la provincia con el mismo valor de conectar a todos los formoseños”.

En ese sentido, señaló que la inversión total será de 310 millones de pesos, de los cuales ENACOM aporta 242 millones, y el gobierno de la provincia, a través de REFSA, 70 millones de pesos.

También Vicente mencionó la serie de proyectos de financiamiento en el marco del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana”, del que Formosa resultó beneficiaria la Cooperativa de Trabajo Solidaridad.

Este proyecto con apoyo económico del ENACOM brindará conectividad a 3.225 familias ubicadas en 13 barrios populares que son Sagrado Corazón, El Quebranchito, Sagrado Corazón de María, 12 de octubre, Lote Rural 148, barrio Fachini, San Juan 1, San Juan 2, San Antonio 1, San Antonio 2, 25 de Mayo, Itatí 2 y Divino Niño.

“Vamos a llevar conectividad a cada casa, 70 kilómetros de fibra óptica urbana, verdaderamente una revolución, de estos 13 barrios ya tenemos tendido a través de la cooperativa, 20 kilómetros”, detalló.

Por último, el representante de la empresa sostuvo que “hablamos de llevar conectividad al hogar, con una tarifa justa, para que los formoseños que puedan acceder, de una vez por todas, a una prestación básica universal obligatoria y de calidad, lo hagan y el que pueda pagar más que cuente con el ancho de banda suficiente para desarrollar su negocio a través de internet”.

“De eso se trata, de que no tengamos fronteras, este proyecto político nos va a dar la libertad de conectarnos al mundo”, sentenció.

A continuación, el gobernador Insfrán y el presidente del ente, Ambrosini, firmaron las actas acuerdo de los tres programas a través de los cuales ENACOM hizo entrega al gobierno provincial de los distintos dispositivos que permitirán una mejora sustancial en las posibilidades de acceso a las comunicaciones de la población de Formosa.

El primero se trata del “Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicios TIC para los Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia COVID-19” por el que brindaron a la provincia 10 mil tarjetas de telefonía móvil prepaga.

El segundo “Conectando con vos” que promueve el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, que otorgó cuatro mil tablets como parte del programa.

Y, por último, se proporcionaron 100 teléfonos celulares en el marco del Programa de Rezagos Aduaneros y como acciones complementarias al programa “Conectando con vos”, que consiste en el retiro de materiales tecnológicos decomisados de distintas aduanas del país y que, luego de inspeccionar y verificar que estén en buen estado, ENACOM los entrega a destinatarios de planes sociales y habitantes de barrios populares.

Después del acto formal de las firmas, Insfrán y Ambrosini realizaron la entrega simbólica de los dispositivos electrónicos y las tarjetas telefónicas enmarcados en los tres programas mencionados con anterioridad, en manos de estudiantes de Educación Permanente, Escuelas Provinciales de Educación Secundaria y Escuelas Interculturales Bilingües de la provincia.

Seguidamente, el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini ofició como orador y expresó su alegría de visitar Formosa para llevar a cabo este tipo de entregas que “van a suplir con necesidades insatisfechas”.

“Quizás que realmente la pandemia nos dejó muchos aprendizajes, pero entre ellos, fundamentalmente, la imperiosa necesidad de estar conectados. Y la misión de ENACOM es mantenernos conectados, una premisa que desde el primer día tenemos que lograr”, aseveró.

En esa línea remarcó que “tenemos que tener un Estado presente y ocupado” y aclaró que “no nos sirve con solo manifestar preocupación, tenemos que dar soluciones” ya que “esa es nuestra mayor responsabilidad: solucionar los problemas de conectividad de este país”.

“Yo formé parte de un ENACOM manejado por otro gobierno que hoy es oposición y realmente votar un Aporte No Reembolsable había que festejarlo, hoy hemos votado algo así como veinte veces más en 18 meses de gestión que lo que votó el gobierno anterior en cuatro años”, relató.

Y consideró: “Eso quiere decir que nos preocupamos por los que menos tienen, para que el último argentino esté conectado. Lo que quiero sintetizar en esto es el compromiso del gobierno nacional de no dejar a nadie afuera de esta gran inclusión digital”.

Para finalizar Ambrosini anticipó que continuarán trabajando con lo público y lo privado, e instó a “no tener miedo de enfrentar y consensuar con las grandes empresas” ya que “el camino del diálogo es el que nos marca nuestro presidente”.

“Tenemos que ir ahí, a veces es más difícil pero no hay que darse por vencido. Hay que seguir trabajando en conjunto porque sin lo público no podemos estar, pero necesitamos la ayuda de lo privado, tenemos que incentivar y darle condiciones para que las inversiones se hagan y donde no sean rentables ahí el Estado tiene que estar”, concluyó.

FOMECA

Por último, se mencionó otra importante iniciativa que recorre de punta a punta al país, beneficiando a cientos de emprendimientos y proyectos autogestivos: el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

Esta herramienta permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisuales, tanto de gravámenes como multas, para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.

ENACOM se ocupa de implementar concursos de subsidios que, entre otros proyectos, apoya procesos de actualización tecnológica, mejoras de gestión y producción de contenidos audiovisuales para radios, canales y productoras de medios comunitarios.

En Formosa durante los años 2020 y 2021 hubo nueve proyectos ganadores repartidos en cinco líneas, que se adjudicaron a tres entidades con el monto subsidiado de 11.625.000 pesos.

Los formatos a los que pertenecen los proyectos ganadores corresponden a sublínea Televisión, fomento a la producción propia en TV, gestión de medios para televisión, accesibilidad de contenidos audiovisuales, producción audiovisual accesible, producción de equipamiento para accesibilidad, línea Identidad para microprograma audiovisual, línea Identidad para microprograma radiofónico y programa informativo diario en televisión.

Y las entidades a las que fueron destinadas son la Cooperativa de Trabajo Solidaridad Limitada, la Asociación Civil Centro de Capacitación Profesional y la Asociación Civil Nuevo Sol.