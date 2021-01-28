“Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo”
LA SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA HACIENDA Y FINANZAS, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA SALUDA AFECTUOSAMENTE A TODOS LOS COOPERATIVISTAS POR EL “DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y EL DIA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO”, EL QUE SE CELEBRA EL PRIMER SABADO DE JULIO DE CADA AÑO.
EL OBJETIVO DE LA CELEBRACION ES SUBBRAYAR LA CONTRIBUCION, EL ROL DE LAS COOPERATIVAS PARA RESOLVER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TRAJO COMO CONCECUENCIA LA PANDEMIA COVID-19.
EL TEMA ESCOGIDO PARA ESTE AÑO 2021 ES “RECONSTRUIR MEJOR JUNTOS”, BAJO ESTE LEMA SE BUSCA INCENTIVAR A LAS COOPERATIVAS, A AFRONTAR, LA CRISIS PROVOCADA POR LA PANDEMIA, CON BASE EN LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE, BUSCANDO EN CONSECUENCIA RECUPERAR Y FORTALECER LAS DISTINTAS ACTIVIDADE DEL SECTOR DE LA ECONOMIA SOCIAL.
EN EL AMBITO DE LA SALUD, AGRICULTURA, CONSTRUCCION, PRODUCCION Y MUCHOS OTROS AMBITOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN LAS COOPERATIVAS, LOS ASOCIADOS DE ESTAS ENTIDADES SIGUEN DEMOSTRANDO QUE NADIE TIENE PORQUE ENFRENTAR SOLO UNA CRISIS COMO LA PANDEMIA ACTUAL.
HOY MAS QUE NUNCA CON LA CRISIS MUNDIAL DE LA PANDEMIA SE DEMUESTRA QUE LOS MODELOS QUE TOMAN COMO CENTRO AL HOMBRE, BASADO EN LOS VALORES COOPERATIVOS DE AUTOAYUDA, SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, PERMITE REDUCIR LA DESIGUALDAD, CREAR PROSPERIDAD COMUN Y RESPONDER A LOS ESTRAGOS QUE VIENE CAUSANDO EL COVID-19
ESTA CONMEMORACION TIENE UNA SIGNIFICACION ESPECIAL PARA LAS COOPERATIVAS, YA QUE HAN ADQUIRIDO UNA GRAN RELEVANCIA EN LA SOCIEDAD, CONVIRTIENDOSE EN ENTIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE IMPORTANCIA EN LA CONSTRUCCION DE UN DINAMICO DESARROLLO LOCAL, QUE BUSCA GENERAR MAYORES INGRESOS, UNA EQUITATIVA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y LA DISMINUCION DE CONFLICTOS DE INTERESES.
POR TODO ELLO ESTAMOS CONVENCIDO QUE LA MEJOR POLITICA SOCIAL ES PROMOVER LA AUTOGENERACION DE EMPLEO DIGNO Y GENUINO A TRAVEZ DE LAS COOPERATIVAS.
EN NUENSTRA PROVINCIA, EL GOBERNADOR GILDO INFRAN, JUNTO AL FUERTE APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL LLEVAN A CABO POLITICAS PUBLICAS QUE REFLEJA SU COMPROMISO CON ESTE IMPORTANTE SECTOR DE LA ECONOMIA SOCIAL, ATRAVEZ DE DIFERENTES LINEAS DE AYUDA ECONOMICA PARA EL SECTOR DE LA ECONOMIA SOCIAL. YA QUE LAS MISMAS SON UN PUENTE PARA RECOMPONER LA ECONOMIA.
ASI ES COMO EL GOBERNADOR GILDO INFRAN, SIGUIENDO LA DOCTRINA DE JUAN DOMINGO PERON, LLEVA ACABO POLITICAS PUBLICAS CENTRADAS EN EL HOMBRE, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR QUE NINGUN FORMOSEÑO VIVA DEBAJO DE UNA LINEA DE VIDA QUE COMO GOBIERNO NOS HENOS TRAZADO
EN ESTE 99° DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS SOSTENEMOS NUESTRO RESPONSABILIDAD EN LA ACCION COTIDIANA CON EL SECTOR COOPERATIVO.