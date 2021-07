COVID-19: Romero Bruno aseguró que más del 46% de la población objetivo está inmunizada en Formosa

El médico Epidemiólogo Mario Romero Bruno, compartió estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que demuestran que en la provincia de Formosa se aplicaron hasta este martes 333.784 dosis contra el coronavirus, lo que significa que “el 46,2% de nuestra población objetivo está inmunizada”, liderando la región NEA y NOA del país.

En este sentido, el especialista reflexionó en la toma de consciencia y la responsabilidad individual para el cuidado propio, y del otro, que le cabe a la población. Además, valoró “el trabajo desmesurado que se realiza contra el virus en la provincia”.

“El virus no respeta edades, sexo, ideologías, ni religión, abarca a todos. Y la vacuna nos da una desventaja en cuanto a la edad ya que abarca a mayores de 18 años –mientras se sigue estudiando sobre ello- en este momento hay personas que no sabemos por qué no acceden a la vacunación, siendo que está demostrado que una dosis de vacuna alcanzamos el 80% de inmunidad, mientras que la segunda dosis nos da un refuerzo”, comenzó Romero Bruno.

Y marcó que los resultados se demuestran en la disminución de la cantidad de hospitalizaciones y cuadros graves por la enfermedad en la provincia, por lo que recalcó que, al vacunarse, “se previene la forma grave de la enfermedad y la muerte”.

“Lo vemos personalmente en la provincia donde se alcanzó un nivel de vacunación importante, por ejemplo, en la ciudad de Clorinda, que disminuyó la cantidad de fallecidos y de a poco, lo vemos en Formosa capital”, añadió.

Números

En este orden, el médico informó que “al día de hoy, Argentina recibió más de 30 millones de vacunas (30.435.425), estamos entre los 12 países con más cantidad de vacunas, se distribuyeron más de 28 millones (28.283.544) y se administraron más de 25 millones de dosis (25.718.531)”.

Y detalló, que el 45,41% de la población objetivo argentina está vacunada con al menos una dosis, mientras que el 11,27% con las dos dosis.

“Es la carrera que tenemos contra el tiempo para lograr la mayor cantidad de vacunados posibles”, comentó.

En el país, se vacunó al 59,46% de las personas mayores de 60 años, al 59,21% de mayores de 18 años con factores de riesgo, al 99% del personal de salud y el 88,57% del personal estratégico.

Formosa

“Formosa tenía hasta el martes a la tarde, un 46% de vacunados con 333.784 dosis aplicadas -habrá aumentado en el transcurso de la mañana- e implica que el 46,2% de nuestra población objetivo está inmunizada”, detalló.

Y especificó: “Un porcentaje más alto entre las provincias del NEA y NOA lo que nos pone felices y fue gracias a la forma de vacunar, a la organización, a la distribución en todo el territorio provincial”.

Por último, Romero Bruno insistió en la importancia de acceder a las vacunas: “Pedimos a las personas que se acerquen en los distintos lugares, que repliquen la idea de vacunación y los beneficios que implica el vacunarse”.