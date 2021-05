Paola Suárez: “La brecha de género en las industrias creativas comienza en el ámbito laboral”

La formoseña Paola Suárez, productora y creadora audiovisual, dueña de una extensa filmografía, ganadora del Martín Fierro de Oro Federal y Martín Fierro a la mejor serie de ficción federal por “La Chica que Limpia”, explicó cómo se vive la brecha de género en las industrias creativas.

Paola aseguró que, distinto a lo que parece a simple vista, en el mundo del arte y la cultura el patriarcado sigue fortalecido. “Se reproducen y profundizan muchas cuestiones relacionadas a la brecha de género aunque hoy se habla mucho más”, dijo en Espacio Género de la Fundación Formosa Crece.

“Sin lugar a dudas que las industrias creativas, y en particular la audiovisual, no está exenta de la brecha de género. Es una de las industrias donde más se visualiza esta brecha de género y en ese sentido, las estadísticas del Observatorio Iberoamericano del Audiovisual muestran que el 97% son hombres y de ahí para abajo es todo igual”, comentó durante la entrevista con María del Carmen “Petu” Argañaraz.

“En el ámbito académico hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres y es cuando se pasa al ámbito laboral en donde se ve esa brecha de género porque el porcentaje de hombres asciende al 90% hombres y el de mujeres desciende al 10%”, agregó.

En ese marco, la productora sostuvo que “hay que seguir trabajando y hacer muchos cambios” para cambiar esta realidad y también seguir con la producción de contenidos que no reproduzcan las violencias machistas; “el patriarcado desde lo más explícito hasta el micromachismo. Eso se pone muy en tela de juicio y es fundamental”.

Diferencias salariales

Paola también refirió a las diferencias en la remuneración económica al decir que “la brecha de género no solo sucede en los puestos sino también en los salarios. Hoy se pone todo el tiempo en discusión pero no significa que no suceda”.

Instó a seguir trabajando en acciones que tiendan a solucionar esto, pero admitió que “no va a pasar de un día para el otro porque esto requiere de un trabajo estructural”.

“La Chica que Limpia” a la cadena Fox

Al ser consultada por la incorporación de la serie “La Chica que limpia”, bajo el título de The Cleaning Lady, a la cadena Fox, dijo que esta producción representa “un hito en lo que es nuestro desarrollo como productoras, somos varios socios y socias dentro de la productora y también es un gran logro de los creadores”.

Comentó que “una de las cosas innegociable es que siempre la protagonista tiene que ser una mujer. Por ejemplo, en Rusia querían que sea un hombre y nosotros dijimos que no, tenía que ser mujer y que tuviera un hijo o una hija que sea su motivo para hacer un trabajo para la mafia. Para nosotros es importantísimo”.

La docencia como un eje

Sobre su rol como docente en la ENERC del NEA, Paola comentó que dentro de la vida profesional es lo que más le gusta porque “te mantiene en un espacio de frescura y también te exige seguir estudiando”. En ese sentido, explicó: “Hay algo de ese entrenamiento que te mantiene como muy atenta y despuès es interesante ver qué piensan las y los jóvenes porque si no permanecería en un círculo profesional pero sin posibilidades de ver algo nuevo. La juventud tiene que ver con la trasgresión y es valiosísimo”.

Para finalizar, destacó que “el arte y el amor siempre son un espacio de promesa y de cambio, en ese sentido veo al cine como promesa de cambio que me resulta interesante”.