Antinori: “El Estado provincial está presente para morigerar los efectos del ASPO”

“A partir de una política activa, se lleva adelante un compromiso de morigerar este difícil escenario sanitario que se traslada naturalmente a la actividad económica”, manifestó el subsecretario de Hacienda y Finanzas de la provincia, el contador Miguel Antinori.En diálogo con AGENFOR, aludió la firma de dos convenios entre el Gobierno provincial y las empresas prestadoras de servicios públicos, REFSA Electricidad y Aguas de Formosa, que recibirán subsidios por los servicios prestados a las MiPymes cuyos vencimientos operen en mayo de este año. El Estado hará una inversión de $40 millones para esta operatoria.En el caso de la prestadora de energía eléctrica, el subsidio es para los usuarios con consumo bimestral de energía eléctrica menor o igual a 5 mil kwh y en el caso de AF comprende a los no residenciales clase 10.Estas medidas son parte de un paquete lanzado por el gobernador Gildo Insfrán para atemperar el impacto del regreso al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en las ciudades de Clorinda y Formosa Capital, por el incremento de casos y fallecidos por COVID-19.“Esto tiene trascendencia por el valor del desembolso que representa para el Estado provincial, que posiciona esta mirada de asistencia en lo que son gastos de naturaleza fija”, acentuó el subsecretario Antinori.Aseveró que en principio esto está volcado a las facturas que entren en el mes de mayo, por lo tanto “tienen una significación inmediata”, además que no implican un traslado de los usuarios a las oficinas de la distribuidora REFSA y Aguas de Formosa, ya que se trata de “una medida que va a trascender en forma interactiva desde las empresas al Estado”.Ahondó diciendo que “a través del Ministerio de Planificación, el Estado provincial recibirá las novedades desde las entidades y desde ahí serán trasladadas al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, desde el cual se operativizará la transferencia a las respectivas empresas”.“Es significativo el número de usuarios que están alcanzados por esta medida”, consignó el funcionario, puntualizando que en el caso del servicio de energía eléctrica serán unos 7900 los comercios comprendidos.“En particular, REFSA hará un desembolso que implicaría al Estado aproximadamente $26 millones y el resto será lo concerniente a Aguas de Formosa con los usuarios no residenciales”, puntualizó.Puso de resalto que complementariamente a esto, hay otras medidas de naturaleza asistencial que ha dispuesto el gobernador Insfrán en el marco del Decreto Nº 63/2021, como los refuerzos nutricionales, el robustecimiento de las cuestiones cooperativas y el ATP Provincial.Sobre este último, precisó que “representa el complemento a los agentes que están en actividad en el sector privado y que han percibido en su momento la asistencia del Estado Nacional”.“Hoy, a partir de esta restricción que representa el ASPO, el Gobierno de Formosa se hace presente con fondos exclusivamente provinciales con un monto por agente de $20 mil”, subrayó ante esta Agencia.“Son atenuantes con el objetivo de morigerar este difícil momento, a partir de un Estado presente con este tipo de acciones”, resaltó por último.