Quienes deseen donar sangre pueden solicitar permiso para circular

Además, el banco de sangre del HAC extendió la franja horaria para alentar a los donantes a concurrir

Desde el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, se informó a los donantes y a la comunidad en general que, en el contexto de las restricciones establecidas para la circulación, a los fines de disminuir el impacto sanitario, causado por el coronavirus en nuestra provincia, los interesados en donar sangre podrán solicitar los respectivos permisos de circulación.

Tanto los donantes de sangre habituales, como todos aquellos que deseen ser nuevos donantes, podrán hacer dicha solicitud, comunicándose vía WhatsApp al 3704-269255. “Se pueden comunicar a este número, desde donde se les va a generar un permiso que lo vamos a enviar por medio de una foto, para que la tengan en el teléfono y la puedan exhibir al momento de trasladarse hasta el banco de sangre para donar”, explicó la responsable del Centro Provincial de Hemoterapia, bioquímica Griselda Salinas.

Asimismo, detalló que una vez que la persona “llegue al lugar, allí se le va dar el permiso, pero impreso, para que vuelva a su casa y para que lo tenga en caso de necesitarlo para una nueva donación, si las medidas sanitarias así lo requieren”.

Horarios

Seguidamente, Salinas precisó que el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad, amplío el horario destinado a la donación, quedando disponible de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs; mientras que los sábados, domingos y feriados se puede donar de 8 a 12 hs y de 15 a 18 hs.

Recordatorio

El Ministerio de Desarrollo Humano alienta a la comunidad a continuar con la donación de sangre, aun en el contexto de pandemia, teniendo en cuenta que es un gesto solidario, altruista y humanitario que permite que muchas personas que atraviesan diferentes problemas de salud, puedan cumplir sus tratamientos, mejorar su estado de salud y calidad de vida.

“Contar con una cantidad importante de donantes que realicen su donación de forma regular, segura y gratuita, permite a los bancos de sangre tener disponible una cantidad suficiente de unidades de sangre para quienes la necesitan”, remarcó la funcionaria.

Añadió que, aun en el medio de la difícil situación sanitaria que estamos atravesando, no debemos olvidarnos que la donación de sangre es fundamental para quienes no pueden esperar para recibir una transfusión. “Por lo tanto, las donaciones deben ser periódicas y constantes porque realmente son muy necesarias”.

La sangre es un líquido vital que no puede sustituirse por otro, ni fabricarse, solo puede obtenerse a través de la buena voluntad que tiene una persona de donar su sangre a otra.

¿Quiénes pueden donar?

Aquellos que deseen donar deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y concurrir con DNI o nº de DNI (manuscrito) del paciente.

Antes de asistir a la donación deben desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

No deben tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.