El titular de la filial zona sur de la Federación Agraria Rolando Zieseniss opinó sobre la decisión del gobierno provincial de aplicar los fondos que llegarán a Formosa en concepto de Emergencia Agropecuaria, en obras de infraestructura para el sector.Recordó que el monto destinado a tal fin- 40 de 300 millones solicitados- está vinculado con el momento económico que vive la Argentina. La Ley nacional prevé un fondo total para toda la Argentina de 500 millones de pesos, a repartir entre las provincias afectadas.“La filial zona sur de la Federación Agraria no hace política, no nos metemos en el año político, sí planteamos cuál es la realidad de nuestro productor” sostuvo.Dijo que desde la entidad, siempre trabajaron en forma coordinada con las autoridades provinciales, respetando el diálogo y consenso, y criticó a quienes se erigen como “gremialistas rurales, pero en realidad están haciendo política y usando a la entidad como un trampolín” para otros intereses.“Tradicionalmente respetamos el diálogo, consensuar las medidas, decidimos esperar a que el gobierno informe, no nos podemos dejar llevar por dicen qué” consideró el gremialista, en declaraciones recogidas por Agenfor.Sobre los fondos que llegarían a la provincia, dijo que “Sabíamos que a la emergencia entra la provincia entera, 10 mil productores. Si tenés que dar respuesta a través de la emergencia a los daños y necesidades de todos, y lo que pidió el gobierno - $300 millones- quedan cortos (…) Se utilizarán para obras que prevendrán problemas de sequía y de inundación, no es una mala idea” resumió.“Vienen 40 millones de pesos, van a ser discutidos, consultados con entidades, pero está tomada la decisión de que se volcarán en obras de infraestructura que repararán los daños en el oeste provincial, una de las zonas más afectadas” enfatizó Zieseniss.“La filial zona sur de la Federación Agraria no hace política, no nos metemos en el año político, sí planteamos cuál es la realidad de nuestro productor, que viene de dos campañas perdidas, sus recursos se agotaron al máximo, y sabemos que el pequeño productor está bien asistido por el PAIPPA con semillas e insumos” consideró.Para el gremialista, el sector que debería ser acompañado es el mediano productor, que tiene de 20 a 100 hectáreas, para lo cual se activarán las gestiones de posibles créditos para la campaña de siembra del mes de agosto.“Hasta ahora el algodón era una palabra prohibida porque daba pérdidas, y hoy hablamos de un algodón que está entre 45 y 50 mil pesos la tonelada. Es de nuevo una alternativa y a nosotros nos encuentra bien porque hay planchadas, desmotadoras, etc. El algodón será una de las alternativas, le sumaremos al maíz, sorgo, soja, incluso ya tenemos productores sembrando” comentó.“Para sembrar, vamos a pedir la gestión del ministerio que nos vinculen el financiamiento de semillas con firmas privadas, eso nos tendrá financiamiento para otros insumos (…) Vamos a reformular, encaminar toda la gestión de vuelta, marcar cual es el sector de productores a quien hay que apoyar, defender” enfatizó el dirigente rural.Dijo que como productores “Tenemos que considerarlo al ministro de Agricultura, Luis Basterra y a un hombre, que acá no lo conocen mucho, Jorge Solmi el nuevo Secretario de Agricultura de la Nación, de base federal, con quien trabajamos en recuperar la Federación Agraria. Creo que tenemos palenque donde recostarnos, vamos a trabajar tanto a nivel provincial, como nacional” expresó.Sobre Solmi comentó que es “exactamente la persona que necesitaba Basterra a su lado, un funcionario que es un cuadro agropecuario de primera, quien planteó el proyecto de la Ley de Semillas en la cámara de Diputados de la Nación, quien más sabe del tema en la actualidad”.