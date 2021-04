García: “Los sectores más vulnerables al COVID-19 ya han sido vacunados en Formosa”

El concejal capitalino Hugo García se refirió a la situación epidemiológica actual que está viviendo la provincia de Formosa a causa de los contagios de coronavirus, destacando las convenientes estrategias políticas en materia sanitaria que viene desarrollando el Gobierno provincial.

“Estamos preocupados por los sectores más vulnerables, pero gracias a Dios, en Formosa ya han sido vacunados”, expresó el edil a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y resaltó que la ciudad de Clorinda está atravesando una realidad sanitaria preocupante, ya que se registra una gran cantidad de contagios en jóvenes, situación que antes no ocurría. Es por ello que el gobernador Gildo Insfrán decidió ampliar el grupo etario de vacunación inmunizando a personas mayores de 45 años, realzó.

“Escuché a una concejal diciendo que la circulación del virus no tiene que ver con las movilizaciones (realizadas semanas atrás) porque igual se contagiaron algunos del Gobierno que no habían participado”, rechazó, apuntando que le sorprende el alto grado de desconocimiento e irresponsabilidad que tienen algunas personas cuando hablan.

“Nosotros no podemos desconocer que fue ahí donde se generó y se multiplicó la transmisión” del coronavirus y agregó que “todos sabemos que el contagio se da por el contacto con alguna amistad o familiar que justo está infectado por el virus. Obviamente así se enfermaron las personas que no habían participado de las movilizaciones”.

Lamentó que “hoy tenemos como resultado 80, 90 casos diarios y se seguirán incrementando. Vamos a estar con el corazón en la boca porque se trata de la salud y la vida de todos”, advirtió.

En ese sentido, reforzó el llamado a la responsabilidad individual, indispensable en este contexto de pandemia: “Debemos tener cuidado, porque en este tiempo no hay lugar a decisiones como querer andar por la calle sin barbijo, pensar que no nos va a tocar o que los jóvenes no se contagian. En algún momento nos vamos a enfermar todos”.

Decisión política

A su vez, el concejal García ponderó “la decisión del Gobernador de empezar a vacunar a los mayores de 60 y en el caso de Clorinda, al tener la variante de Manaos, inmunizar a las personas desde los 45 años”, lo cual evidencia “una decisión política con un razonamiento de combate”.

En relación, ejemplificó que la campaña de vacunación avanzará el próximo domingo en la ciudad de Formosa, teniendo como destinatarios a los adultos de clase 59, continuando así con el desarrollo de la estrategia preventiva del Plan Provincial de Vacunación.

“Creo que Formosa es la única en donde ya se ha vacunado a los mayores de 60. No hay ninguna otra provincia del país que haya tomado la decisión de dividir por franja etaria de cinco o tres años, dependiendo de la disponibilidad de vacunas y al padrón”.

Medidas preventivas

En relación al estatus epidemiológico de otros países, el edil capitalino señaló: “Vemos que en Paraguay, Bolivia, Brasil, Europa están tomando medidas restrictivas, que si bien van en contra de lo que la mayoría quiere, se trata de la posibilidad que tenemos para cuidar la vida, que es el primer derecho humano”.

“Por eso decimos que el Gobernador tenía razón con las medidas acertadas que venía tomando”, robusteció, lamentando que “si hubiesen continuado hoy, Formosa no tendría la cantidad de muertos que lamentablemente tiene”.

No obstante, resaltó que, a pesar de ello, el sistema sanitario provincial “sigue siendo el mejor de toda la Argentina”.

Para finalizar, aclaró que las medidas que se anuncian en los partes diarios del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” son decisiones que han sido consultadas por especialistas y que tienen sus parámetros de comprensión, interpretación y sabiduría.

“También es cierto que estamos descubriendo el virus y que cada vez viene con más descontrol y que está mutando. Por eso, la importancia de llegar a vacunar a la mayor cantidad de personas, para así poder atenuar este ataque virulento”, cerró.