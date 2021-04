Desde la oposición “trataron de destruir el efectivo sistema sanitario de Formosa”

El doctor Raúl Ledesma, actual presidente del Distrito Formosa de la Sociedad Argentina de Medicina, resaltó que las medidas aplicadas en la provincia para hacer frente a la pandemia lograron un resultado exitoso.“Venimos sufriendo la pandemia desde hace más de un año y recién ahora Formosa está empezando a vivir un pico muy importante de casos, lo que hace que debamos realizar cuidados muy estrictos”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).Según indicó el facultativo (MP. Nº 1107), “en este momento tenemos circulación comunitaria en la capital de Formosa, Clorinda y otras localidades del interior”, por lo que recalcó la importancia de continuar con el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, tapando nariz y boca, el lavado de manos frecuente y el uso del alcohol en gel.En ese sentido, pidió “desalentar las reuniones sociales en espacios chicos” y “desanimar a que nuestros jóvenes se junten en fiestas”, a la vez que recomendó “ventilar los lugares comunes”, ya que “si el virus persiste en el ambiente, podemos desplazarlo y evitar una carga viral importante”.Sostuvo que “el mundo está viviendo una fase de restricciones de circulación”, mencionando que mientras Europa está entrando en la tercera ola, “Brasil está totalmente sin control por la cantidad de casos que hay y las variantes que están teniendo en un mismo lugar”, lo que “hace que el virus siga mutando y sea mucho más agresivo”.En el caso del Paraguay, advirtió que el país vecino “está colapsado”. “Tiene más del 90% de la ocupación de las camas de Terapia Intensiva y ya hay lugares donde se está seleccionando quién vive y quién no”.“La gente no asiste a consultar por temor –alertó-. Realmente se generó una situación muy explosiva en Paraguay, donde el sistema sanitario que ya venía con muchas deficiencias hoy está colapsado”.DesinformaciónA su vez, el doctor Ledesma pidió “tomar conciencia” porque la pandemia “no se trata de una cuestión menor, no es una propaganda”.Repudió aquí cuando desde los medios concentrados porteños “hablaban de una ‘plan-demia’, decían que se iba a envenenar a la población con la vacuna y todo ese tipo de cosas que se alentaron en contra de la gente”.“La gente tuvo temor porque los que informan, los medios de comunicación como Clarín o La Nación, se encargaron de desalentar el cumplimiento de las medidas y malinformar, a pesar de los esfuerzos del Gobierno”, reprochó.Medidas de FormosaPor otra parte, consultado por esta Agencia sobre las medidas sanitarias que implementó la provincia de Formosa para hacer frente al coronavirus, expuso: “En medicina, siempre nos basamos en datos duros, que son la mortalidad y las complicaciones que llamamos morbilidad, es decir las situaciones graves. Y en esta epidemia, los datos que tenemos y que podemos presentar son los mejores del país”.“Hemos disminuido el número de contagios hasta diciembre del año pasado y hasta ese entonces teníamos uno o dos muertos por la enfermedad –recordó-. Eran datos impactantes para el resto del país, que no podía mostrar este número de pacientes infectados y fallecidos”.Eso ocasionó, planteó, “sobre todo en un sector de la oposición, el tratar de destruir este tipo de sistema que fue muy efectivo”, puesto que “cuando miramos los datos duros desde el punto de vista científico, vemos que la política sanitaria de Formosa fue un éxito”.“Lamentablemente, el ingreso masivo al territorio que determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), además del movimiento de personas que se dio a fin del año pasado, ocasionaron el primer pico en la provincia, que generó la circulación comunitaria del virus que queríamos evitar con las medidas restrictivas”, abundó.AccionesAdemás, ponderó que “se dispuso un hospital solamente para COVID-19 con los mejores estándares internacionales de calidad, lo cual es inédito, no se vio en otro lugar del país, donde se armaron hospitales de campaña”.A ello se suma “la aplicación de más de 60 mil dosis” en el marco de la campaña provincial de vacunación contra el COVID-19, subrayando que “estamos teniendo una estrategia muy buena”.“Se ha inmunizado casi a la totalidad de las personas del sistema sanitario, ya que siempre hay alguno que no se quiere vacunar, al igual que a gran parte del personal de seguridad y a un número importante de docentes”, acentuó el doctor Ledesma.A su vez, significó que “en Clorinda se inoculó casi a toda la población mayor de 60 años y en Formosa Capital también llegando a ese número”, destacando que “se trata de un despliegue importante que también abarca al interior provincial”.Para finalizar, aseveró que con respecto a los tratamientos, “la provincia está respondiendo como se hace en los mejores lugares, con plasma de pacientes recuperados, suero equino híper-inmune y otras estrategias”.No obstante, recalcó el especialista que “no queremos que los pacientes lleguen al hospital, porque cuando se desencadena la forma grave de la enfermedad no hay manera de parar el proceso inflamatorio que se produce en el cuerpo”.En esa instancia, detalló, “realizamos una estrategia multi-sistémica para tratar de frenar la gran repercusión que tiene (el virus) en las distintas partes del organismo”, concluyó.