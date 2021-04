Coronavirus: Variante Manaos en la provincia

Luego de su detección en Clorinda, brindaron detalles sobre su introducción en el territorio, características y probable propagación a otras localidades

El especialista en infectología del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa y asesor del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, doctor Julián Bibolini, se refirió a la variante P.1, más conocida como “variante Manaos” porque su aparición fue reportada en la capital del Amazonas (Manaos), Brasil.

Su circulación fue detectada recientemente en la ciudad de Clorinda, lo cual fue oportunamente informado a la comunidad. “La principal hipótesis es la introducción de esta variante a través del vecino país -Paraguay-, sin poder descartar otra fuente”, indicó el infectólogo.

Precisó al respecto que, en virtud “del colapso sanitario en Paraguay y Brasil, al aumento exponencial de nuevos casos en Clorinda y a la particular relación socio-cultural de dicha localidad con la ciudad de Asunción” llevó a la provincia a enviar muestras al Instituto Malbran, para su análisis y búsqueda de las nuevas variantes “cuyos resultados revelaron el hallazgo de la variante P.1 de Manaos en la ciudad fronteriza”.

Cepas y variantes: diferencias

Para explicar de qué se trata esta variante Bibolini recordó, en primer término, que ante la aparición en varios países que registraron la variante del SARS-CoV-2, “el cual ha causado estragos en Brasil y Reino Unido, surgió también confusión respecto a los términos empleados para referirse a ella. Por eso, es importante saber la diferencia entre los distintos términos”.

Reiteró que el SARS-CoV-2 es una de las diferentes cepas de los coronavirus. Los dos tipos o cepas de coronavirus más conocidas hasta ahora son: el SARS-CoV-2 hallado en Wuhan, China, a finales de 2019. Y anteriormente lo fue el SARS-CoV, que causa el síndrome respiratorio agudo severo o SARS.

“Entonces, se le llama cepa a cada uno de los nuevos tipos o especies de coronavirus y No es correcto decir que la variante registrada en Brasil ya es una nueva cepa, porque que no es un SARS-CoV-2 totalmente nuevo y diferente”. Y aclaró que para que esto ocurriera “el virus tendría que experimentar un cambio o una mutación drástica en su cadena genética, lo que no ha ocurrido hasta ahora”.

P.1: evidencia científica

Señaló que sobre la variante P.1 (Manaos) preocupan los reportes de que puede ser más contagiosa. “Lo que significa un mayor número de personas contagiadas en menor tiempo, que lleva a saturar los servicios de salud, dificultando la correcta atención de los pacientes, acarreando esto un aumento en la mortalidad”.

Igualmente, dijo que hasta la fecha “no se tiene evidencia científica de que esta nueva variante provoque más daño o haga más letal al virus. Tampoco que pueda afectar la efectividad de las vacunas desarrolladas hasta ahora”. Por tal motivo “de momento, se sigue considerando que las vacunas desarrolladas hasta la actualidad, son aún de utilidad para enfrentar el virus y evitar más casos de muertes por COVID”, sostuvo.

En conclusión, hizo notar que “Hay una cepa de coronavirus que es el Sars-Cov-2. La cual tiene varias variantes de esa cepa, como ser: la variante del Reino Unido B.1.1.7 o la variante Sudafricana B.1.351 o la variante de Brasil (Manaos) P.1”.

Incidencia en Clorinda y otros puntos del territorio

Según los análisis del Instituto Malbrán, esta última variante ya notificó circulación en la ciudad de Clorinda “con lo cual, el riesgo de circulación en el resto de la provincia es altísimo, si es que ya no está circulando en otras localidades”. Y ante la dificultad de limitar el tránsito inter-provincial e inter-jurisdiccional de las personas “es muy probable que se disemine al resto de la provincia y fuera de la misma”.

Puso de relieve que, de cara a este nuevo panorama epidemiológico, “se decidieron intensificar algunas medidas ya implementadas, como ser: aumentar los testeos, la búsqueda intensiva de los contactos estrechos para dejarlos en cuarentena, internar a los casos positivos, aumentar la capacidad de internación para casos leves, moderados y graves.

En tanto, confirmó que igualmente, otra de las estrategias es “priorizar la vacunación en la población de Clorinda, para minimizar las muertes y para que actué como una barrera sanitaria ante los nuevos casos provenientes del vecino país”.

Finalmente, alentó a los formoseños y las formoseñas que residen en cualquier punto de la provincia a intensificar las medidas de prevención que se vienen poniendo en práctica, desde principios de la pandemia: uso correcto del barbijo, higiene de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel y distanciamiento social “porque son, efectivamente, los principales cuidados para frenar la propagación del virus”. Asimismo, remarcó que ante cualquiera de los síntomas asociados a la enfermedad de COVID “se debe consultar inmediatamente al servicio de salud y no automedicarse”.