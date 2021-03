Moisés Fernández: “Las cosas se construyen con la organización de los pueblos originarios y el gobierno de la provincia”

Es agente de salud perteneciente a la etnia wichí y repudió el informe del canal de noticias porteño acerca de su comunidad.

Moisés Fernández, es un trabajador de salud del Hospital de El Potrillo, pertenece a la etnia wichí y trabaja hace cuarenta años allí; y en diálogo con AGENFOR se refirió al informe que realizó el multimedio porteño acerca de su comunidad.

“En primer lugar, quería recalcar que yo soy referente de las comunidades wichí de acá, entonces tengo derechos de decir cosas reales, porque acá en El Potrillo, antes no teníamos nada por el comportamiento del río”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy en día tenemos muchas cosas, obviamente faltan, pero eso no construye el periodismo de TN ni Canal 13, sino la organización de los pueblos originarios de acá con el mismo gobierno peronista de esta provincia, que siempre nos respalda y acompaña”.

Además, Moisés enumeró que, el nosocomio donde brinda sus servicios, cuenta con seis médicos y tres licenciados en enfermería que pertenecen a la etnia wichí; y advirtió que “esto la gente no conoce, no sabe o no quiere conocer”.

“No es como dice TN que no hay nada, que somos pobrecitos, eso es totalmente falso, a nadie de nosotros nos preguntó si tenemos hospitales, viven escondiendo, así son estas personas, no buscan cosas nuevas”, sentenció.

En cuanto a las atenciones médicas a las embarazadas de la comunidad, el hombre aseveró que “la mayoría se atienden acá” y “muy raras veces” se las asiste en su domicilio; en el común de los casos las buscan de sus casas con ambulancia, se las traslada al hospital y allí son atendidas por la obstetra y tres parteras tradicionales originarias.

“Por eso decimos que TN miente, dicen que se esconden para parir y es mentira, en ningún momento las personas hacen eso”, concluyó.