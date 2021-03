Los Partidos Aliados al “Frente de Todos”, repudiaron los actos de violencia en Formosa

En un comunicado de prensa emitido hoy por partidos aliados del PJ, el partido Movimiento de Acción Popular (MAP) Formosa, y el Partido Kolina Formosa, repudiaron y rechazaron los actos violentos de grupos radicalizados y que fueron convocados por las redes sociales por los principales dirigentes de la oposición al gobierno de Gildo Insfrán.“Los partidos aliados de Formosa manifestamos nuestro profundo repudio a los hechos ocurridos en nuestra ciudad y expresamos nuestra profunda preocupación sobre la inusitada violencia y ataque que los manifestantes enrolados en la Unión Cívica Radical y del PRO, protagonizaron hoy en nuestra Ciudad contra los efectivos policiales, dañaron edificios públicos y atacaron con piedras el edificio de la Legislatura Provincial”, dice el comunicado.-“Una protesta pacífica, no justifica ningún acto de violencia desde ninguno de las partes, tanto desde los sectores políticos involucrados, y/ó de los comerciantes como tampoco desde el otro sector, y el irracional ataque protagonizado por los manifestantes acompañados por varios concejales de la UCR, y de la Concejal Gabriela Neme, no solamente es condenable desde todo punto de vista, sino que además nos muestra a las claras que éstos dirigentes políticos no tienen otra forma de expresarse que no sea la violencia, quienes ésta vez fueron mucho más allá del ataque a un edificio público como es la Legislatura Provincial o un corte de ruta, sino que el objetivo primordial fue insultar y agredir a los empleados policiales apostados para resguardar el edificio de Casa de Gobierno y todas las imágenes que se vieron durante toda la manifestación, fueron del derribo de las vallas de contención y agresión con palos y escombros hacia ellos”, reza el parte de prensa de los partidos aliados.-Por su parte, Víctor Pereira, presidente del MAP, dijo que: “una vez más la dirigencia Pro-ucerreísta, pretende justificar esta barbarie desatada por ellos mismos y fogoneadas desde los medios nacionales de comunicación, donde un minúsculo grupo de violentos se fueron infiltrando detrás de una atendible protesta realizada por los comerciantes de nuestra ciudad, y por ello le solicitamos a la Justicia que esté a la altura de las circunstancias y tome las medidas urgentes y necesarias para detener esta locura violenta que se escuda detrás de esos comerciantes que reclamaban la reapertura de la Fase 1”, dijo Pereira.-“El dirigente mapista agregó: “El Estado Provincial ha sido siempre respetuoso de los derechos de los ciudadanos a manifestarse y de aplicar una política de no represión de la protesta; no obstante, este mismo respeto no fue evidenciado por dichos grupos, cuyos dirigentes han generado constantes provocaciones en la búsqueda de una reacción policial que justificara una reacción violenta, y hoy sobrepasaron todos los límites y en un claro ejemplo de barbarie, atacaron a los policías que lo único que hacían era cumplir con su trabajo y resguardar los bienes públicos que pertenecen a todos los formoseños por igual; y las evidencias son muy claras y están en todos los vídeos subidos por la misma ciudadanía formoseña”.Asimismo, Norma Quiñonez, presidenta del Partido Kolina Formosa, dijo: “Nos solidarizamos y expresamos nuestro apoyo y acompañamiento a todas las personas víctimas que dejó el saldo de la protesta en Formosa, pero también repudiamos la actitud de aquellos dirigentes de la oposición al gobierno de la provincia, quienes hablan de “criminalización de la protesta, tratando de ponerse en el rol de víctimas como el Senador Nacional Naidenoff, para pedir nada más ni menos que una intervención federal a Formosa, cuando todos vimos cuando un grupo de manifestantes comenzaron a tirar piedras contra los policías, para luego traspasar las vallas de contención y atacar a los efectivos con distintos elementos contundentes, provocando serias heridas a varios de los uniformados”, razonó la dirigente.-“Por último, los partidos aliados al PJ, apelamos y a la cordura y sensatez de los que, vulnerando la cuarentena en nombre de supuestas libertades y se incumplen las disposiciones consensuadas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno de la Provincia de Formosa, exigimos que se castigue con todo el peso de la ley a los intolerantes y arrebatados que hoy demostraron con creces que su única herramienta para hacer política, es la violencia y su único objetivo, el de quebrantar la paz social de Formosa”, finalizaron diciendo los presidentes de los Partidos Aliados al PJ, Formosa.-