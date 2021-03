Fernández Patri: “Mientras la oposición está en campaña política, nuestro gobierno está en campaña de vacunación.”

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri, realizó hoy una cuestión de privilegio, en el marco de la sesión especial que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, donde afirmó: “Mientras los dirigentes de la oposición están en campaña política en un año electoral, porque el año pasado se olvidaron de Formosa, nosotros estamos en la campaña de la vida, nosotros estamos abocados a la campaña de vacunación.”

Fernández Patri señaló que la oposición ataca permanentemente al Gobierno Nacional y a sus símbolos, como el Dr. Gildo Insfrán porque garantizaron la unidad del peronismo y permitieron que el partido justicialista dirija hoy los destinos del país. Asimismo, subrayó que la oposición “tira piedras sobre los árboles que dan frutos” ataca al gobierno de Insfrán porque es una provincia que hace 18 años tiene superávit fiscal y el menor índice de Gini (que quiere decir la menor desigualdad), contrariamente a lo que pregonan las políticas macristas, que buscan que unos pocos se enriquezcan a costas de los demás.

“A este Gobernador lo critican porque dice que tiene un sistema electoral que le permite la reelección y que entonces el voto aquí no tiene el mismo valor que en otros lugares, fíjense qué contradicción que quienes lo critican, y la fuerza política que lo critica tiene sus líderes en el parlamento con situaciones similares. El presidente del bloque Mario Negri lleva cinco mandatos, 22 años como Diputado Nacional, Luis Naidenoff lleva 16 años como Senador, tres mandatos. O el distrito de San Isidro, donde Melchor Posse, gobernó desde 1983 hasta 1999, 16 años, dejando como sucesor a su hijo, Gustavo Posse quien gobierna desde 1999 hasta la actualidad, 22 años seguidos, 38 años en total gobernaron juntos, padre e hijo. ¿Esos representantes del pueblo carecen de legitimidad como le dicen al Gobernador Insfrán, que año a año se presenta a elecciones?.”

Continuó Fernández Patri: “Vienen a nuestra provincia a dirimir la interna de JxC. Primero vinieron los del PRO, entonces los radicales no se quisieron quedar atrás y trajeron al Presidente de su partido, Alfredo Cornejo y a Mario Negri. Pero los diputados no tenemos coronita, acá no se violó la Constitución, se los dejó entrar con un PCR negativo y cuando ingresaron a la provincia de Formosa se les hizo otro PCR, y lo que la policía les pidió fue el resultado de ese PCR, y una vez que lo obtuvieron hicieron ese acto ´multitudinario´, como ellos mismos lo llamaron, en Clorinda donde está la mayor cantidad de contagios y donde ellos mismos juntaron a los clorindenses. Y ahora, también, llevaron a uno de los diputados de esa comitiva con COVID positivo de Formosa a Buenos Aires, el Diputado Buryaile, que fue parte de esas manifestaciones.”

“Que irresponsabilidad en la que están cayendo y se ocupan del Gobernador Insfrán,” enfatizó el diputado nacional, remarcando que el gobernador Insfrán tiene los mejores índices en su política sanitaria, con 33 fallecidos por Covid, y en un territorio que tiene más de 700 kms de frontera seca con Paraguay donde peligran los contagios y el ingreso de nuevas cepas.

Para finalizar Fernández Patri, pidió que ojalá sigan yendo a Formosa pero a conocer realmente cómo se están llevando adelante estas políticas de cuidado de la vida por sobre todas las cosas y no a hacer campaña electoral. Así se lo manifestó a la diputada Frade que cuando habló de Formosa, dijo que estuvo en “Nainiké.” “Yo le pido a la Diputada Frade que tenga el respeto por el pueblo formoseño, y si no puede caminar por Quilmes y viene a nuestra provincia sepa por lo menos el nombre de nuestros pueblos; ´Laguna Naineck´, ese es el pueblo que Usted ni siquiera conoce su nombre. Usted que denunció penalmente al Presidente por envenenar a los argentinos, hoy viene a querer darnos clases a nosotros que tenemos los mejores índices de vacunación, con el diputado Cornejo, de Mendoza que estaba última en los índices de vacunación, contra Formosa que estaba entre las 10 mejores,” concluyó.