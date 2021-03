De la Rosa: “La política sanitaria de Formosa apunta a salvar vidas”

La auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, puso de resalto que “Argentina es un país que está haciendo ingentes esfuerzos para salir adelante”, repudiando el accionar de los medios concentrados de la Ciudad de Buenos Aires porque “parcializan, preparan y editan la información” para denostar las políticas públicas de la provincia de Formosa.

En un primer término, la funcionaria nacional fue consultada por el libro “Primer Tiempo” del expresidente Mauricio Macri, quien lo presentó la semana pasada junto a referentes de Juntos por el Cambio (JxC).

Categórica, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dijo que no lo leería porque “tengo cosas más importantes que hacer”. “Además, estamos rodeados de noticias falsas”, ironizó.

En ese sentido, cargó contra “la red de medios hegemónicos que ha rodeado a Formosa y la tiene de rehén, como a todos los formoseños, publicando noticias falsas y disfrazando lo que ocurre en la provincia”.

De manera deliberada, denunció, “ocultan la política sanitaria, no exhiben los hospitales, las escuelas ni tampoco el esfuerzo que están haciendo los comprovincianos en la lucha contra la pandemia y el estatus sanitario de Formosa, que es el mejor de la Argentina y uno de los mejores del mundo”.

En virtud de que “los medios concentrados de la Ciudad de Buenos Aires parcializan, preparan y editan la información”, entendió que “ya hay demasiadas noticias falsas como para que me ocupe del libro de Macri”.

Endeudamiento

A su vez, aludió al endeudamiento externo contraído por la administración de Cambiemos, el cual tuvo su epicentro en el préstamo tomado por U$S 44.500 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2018. “Es una cifra exorbitante que pudo cambiar la historia de la Argentina, porque si ese dinero no hubiera ido a la especulación financiera y sí a la reactivación productiva, el país sería otra cosa”, subrayó.

Por el contrario, “nos dejaron un país en llamas, con 40% de pobreza, con los mayores índices de desocupación e inflación en 18 años de la Argentina y una situación de enorme crisis económica que hizo que el Congreso de la Nación, al momento de asumir el doctor Alberto Fernández, sancionara una ley de emergencia total y absoluta”.

“Una gran crisis económica, financiera, social, energética, etcétera, fue la herencia que recibió este Gobierno Nacional y eso no lo tenemos que olvidar”, marcó, apuntando que “fueron dos pandemias: una sin COVID-19 que recibimos de la gestión de Macri, y luego la sanitaria por el virus”.

En esa línea, De la Rosa pidió tener en cuenta este contexto, ya que “a veces se va a las cuestiones chiquitas y pareciera que todo esto se olvida”.

No obstante, puso de resalto que “Argentina es un país que está haciendo ingentes esfuerzos para salir adelante, que ya reestructuró gran parte de la deuda externa, que implicó un ahorro de U$S 37 mil millones para todos los argentinos, y ahora viene el tema del FMI”.

Anti-argentinos

Asimismo, la auditora general de la Nación embistió contra los “anti-argentinos”, como denominó a los medios hegemónicos, ya que para los mismos “todo está mal en la Argentina”.

En cambio, “todo está bien en Israel o no sé dónde, pero nadie ve lo que está ocurriendo en la Argentina, donde estamos saliendo del COVID-19 y la provincia de Formosa tiene los mejores indicadores”, ya que “hay una política sanitaria que está apuntando a salvar vidas”.

A modo de ejemplo, mencionó a esta Agencia que en diversos países del mundo se toman las mismas medidas que en el orden nacional y local. “Hace unos días, el Gobierno francés ordenó el confinamiento de París y otras regiones durante un mes”, indicó, agregando que Miami Beach extendió el toque de queda y las medidas de emergencia por hasta tres semanas para evitar aglomeraciones.

“¿Qué van a decir ahora los anti-argentinos?”, planteó en este punto.

Advirtió aquí que los medios “quieren hacer creer que el confinamiento es una detención domiciliaria, difamando a Formosa en el mundo entero”, cuando “se trata de política sanitaria y tomar las medidas adecuadas”.

“Las cuarentenas que hizo Formosa tuvieron que ver con estos indicadores sanitarios –aseveró-. No es que la provincia tiene los mejores indicadores sanitarios de la Argentina porque sí o porque alguien dijo que acá no entra el COVID-19. No, todo es resultado de la política sanitaria, la cual tenemos que defender y decir que tenemos potestad de definirla”, finalizó.