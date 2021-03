A la comunidad universitaria

Hoy sábado 27 de marzo, a las 9,30 estaban citados los consejeros de la Facultad de administración, Economía y negocios de la Universidad Nacional de Formosa para elegir decano y vice decano. La fecha de elecciones ha sido fijada de manera arbitraria y sorpresiva por el rector Parmetler.

En la mañana del día de la fecha, se presentó un nuevo escenario de irregularidad institucional que lastimosamente no nos asombra, pero que reconocemos supero los límites de lo imaginado.

Antes del ingreso al salón dispuesto por el Rector para realizar la elección, la Decana de la FAEN y 9 Consejeros habilitados para la votación fueron intimidados por personas que nada tenían que ver con la elección.

Luego, se dispuso de un cordón de seguridad que no dejó ingresar al Escribano que acompañaba a la Decana, así como a 2 de los consejeros habilitados para ingresar a la sesión, aludiendo la existencia de una supuesta lista que aclaraba quien podía y quien no podía ingresar a la sesión. De mas esta decir que la lista jamás fue mostrada, aun ante la insistencia de la Decana.

Asimismo, a los restantes consejeros, se les brindo el libro de asistencias, pero luego, se les negó el ingreso al salón donde debía llevarse adelante la sesión. Un personal de seguridad no permitió el ingreso, poniéndose en la puerta y bloqueando el paso.

Posteriormente, la Secretaria Académica, aludió que es ella, quien define quien podía estar o no en el recinto y no la Presidenta del Cuerpo. De esta manera, la Secretaria Académica, definía quien estaba y quien no estaba habilitado para votar, quien podía y quien no ingresar al salón, negándole el votó a los consejeros legalmente habilitados para la sesión, desconociendo la autoridad de la Decana que se encontraba presente, así como la Resolución N°8/21 del Consejo Directivo de la FAEN. La secretaria en cuestión aludió que ella, junto a otros, habían apelado dicha Resolución, actuando claramente como parte y no como Secretaria del Cuerpo.

Posteriormente y ante tantas irregulares, así como el desconocimiento absoluto de la autoridad de la Presidenta del cuerpo, 6 de los 15 consejeros habilitados para la votación iniciaron una sesión sin quorum e ilegítima, protegidos por personal de seguridad que varias veces nos tomó del brazo de manera intimidatoria y nos “sugería” que nos calmemos y aceptemos las cosas para evitar “inconvenientes”.

Las condiciones de seguridad brillaron por su ausencia, siendo el Rector de la UNaF el único responsable de lo sucedido.

Posteriormente, la Decana y 9 consejeros se trasladaron a otro lugar del campus de la UNAF a intentar iniciar la sesión, cuando fueron amedrentados e intimidados por más de 40 personas, que nada tenían que ver con la elección. Ante la imposibilidad de continuar intentando iniciar la sesión en esas condiciones, la Presidenta del cuerpo, junto a 9 consejeros decidieron retirarse del campus de la UNaF siendo “escoltados” por el grupo de personas desde donde se escucharon gritos como “si no se van, no salen vivos”.

Ante la violencia sufrida, la Decana Lic Marta Botteron y los 9 consejeros directivos decidieron arbitrar las medidas de seguridad para sesionar debidamente.

La sesión se realizó en sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, con la presencia del vicerrector Vicente Sánchez y los consiliarios de la Facultad mencionada.

Abierta la sesión se procedió a la elección de decano y vicedecano, con las formalidades establecidas por el reglamento electoral, resultando electo decano el CP Pablo Goicoechea y vicedecano el Dr. Alejandro Ibars. Ambos con nueve votos legitimos.