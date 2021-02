Nueva profesional del IUF: “Lo que nadie nos puede sacar es el conocimiento”

Karen Magalí Villaloba, tiene 24 años y este martes se recibió de Licenciada en Turismo, convirtiéndose en la egresada número 11 en la carrera dictada por el Instituto Universitario de Formosa.

En declaraciones a Agenfor, Villaloba comentó que comenzó sus estudios en el año 2015, “mi papá se enteró que el IUF tenía una variada oferta académica en Laguna Blanca y me acerqué a averiguar, me gustó Turismo en un principio porque tenía idiomas, cultura, geografía, historia, pero luego me enamoré de la carrera”.

“Realicé el cursillo en el mes de febrero, y mi desarrollo fue sin mayores complicaciones, siempre tuve el apoyo de los profesores con los que hasta hoy tengo una buena relación si es que tengo alguna duda”, continuó.

Sobre su presentación final, reconoció que “existieron bastantes nervios pero nada malo y luego vino la felicidad de recibirme”.

En este contexto, comentó que realizó su pasantía en la empresa Bregant Viajes, Agencia de Viajes de la ciudad de Formosa, y que se desempeñó “en diversas actividades que contribuyeron a su formación, culminando con un trabajo en el que se encaró un análisis de situación para lo que desarrollé propuestas para cooperar con la empresa”.

Asimismo, resaltó a la vinculación de las entidades estatales que fueron responsables de la definición de políticas públicas en materia de turismo como la planificación y gestión de los instrumentos para su implementación con las empresas del sector privado, “hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte, entre otros, que sumados a los prestadores de servicios deben llevar adelante la actividad turística”.

Para la profesional, “el rol del IUF en el sector turístico fue trascendental ya que se trata de generar profesionales que impulsen el motor del Turismo, y en nuestra provincia tenemos mucho que ofrecer en materia de turismo natural, cultural, rural, social, de eventos”.

En este orden, marcó que “veré qué me depara el futuro, si la empresa me permite quiero continuar con ellos por unos años más, también seguir formándome, sobre todo en el área digital que hoy está en auge”

Villaloba se dirigió a los jóvenes, a quienes recomendó “estudiar en el IUF”, ya que “nos queda cerca de nuestras casa, no sufrimos desarraigo y nos contienen mucho”.

Sobre el final, remarcó que “lo que nadie nos puede sacar es el conocimiento, aprovechemos que podemos formarnos en nuestra tierra y aportar nuestro granito de arena para engrandecer la provincia”.