La historia de Cintia, la enfermera de La Primavera: “Soy profesional gracias al Modelo Formoseño”

Además, la joven profesional repudió las declaraciones de Félix Díaz respecto a su comunidad y le reprochó que hable en nombre de ellos mientras vive en CABA.

Cintia Fernández pertenece a la etnia qom, nació, creció y se desarrolló en la comunidad La Primavera, desde donde llegó a Formosa Capital para estudiar la Licenciatura en Enfermería, en la Universidad Nacional de Formosa.

Terminó sus estudios y hace siete años que presta servicio como enfermera en el Centro de Salud de la comunidad que la vio nacer.

“Estamos trabajando siempre, la guardia está 24 horas del día, todos los días rotan mis compañeros y ahora estoy de guardia”, indicó.

En ese marco, Cintia dialogó con AGENFOR acerca de la realidad que viven los miembros de La Primavera a diario y las declaraciones del ex cacique Félix Díaz al respecto.

“Vive en otra realidad, la de Buenos Aires Capital, hace no sé cuántos años”, aseveró.

También, la mujer sostuvo que “yo vivo acá y veo la realidad de que nuestro gobernador hace muchas cosas por nosotros”.

“Mirá el nuevo centro de salud, las escuelas que hay, los caminos que se arreglan y muchas cosas más”; enumeró y expresó: “La verdad que me indigna lo que dijo este señor, cómo va a decir eso si él no vive acá”.

Además, Cintia manifestó su descontento con el hecho de que Díaz se atribuya ser el portavoz de los miembros de su comunidad, cuando hace años que no pisa su tierra; y cuando lo hizo, “sólo generó disturbios”.

“Él no es cacique, es un miembro nomás, como yo que también lo soy, pero a mí no me representa él, para nada, me molesta que diga esas cosas porque él no hizo nada bueno, sólo disturbios, nos trata de manera inferior, tratándonos de pobrecitos porque somos aborígenes y no es así”, esbozó.

Y aclaró: “Yo soy profesional, universitaria, estudié en una universidad pública, tuve becas provinciales gracias al Gobernador y nacionales cuando estaba Cristina (Fernández de Kirchner)”.

Por último, la profesional señaló que fue su decisión volver a su comunidad a prestar servicio como enfermera cuando concluyó sus estudios y aseguró: “Estoy orgullosa de este modelo formoseño que me brindó estas oportunidades”.