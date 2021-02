Así lo sostuvo el presidente del partido Intransigente en Formosa, Luis Recalde, en dialogo con nuestro medio, criticó la doble vara de la oposición y auguró una nueva victoria del líder lagunense.

“Gildo insfrán es un gran estadista y así lo juzgará la historia. Si miramos la actuación de insfrán en torno a la pandemia, los resultados son claros; y aun el más recalcitrante opositor no puede ignorar esta realidad. Pero más allá de la cuestión de la pandemia y las políticas sanitarias, no debemos olvidar, por ejemplo, que a pesar una de las peores sequias, sino la peor de la historia de la llanura chaqueña, no hubo una sola comunidad formoseña a la que le faltara el agua ostensiblemente”, declaró.

En ese sentido recordó cómo fue criticada la obra hidrovial sobre la Ruta 28, encarada décadas atrás y que el año pasado se convirtió “en el único pico que proveía de agua a las localidades a la vera de la Ruta Nacional número 81”, planteando cual hubiera sido la situación de esos comprovincianos si el primer mandatario no hubiera concebido esa infraestructura.

Analizó que desde la misma forma que quienes en ese momento criticaban a Insfrán por esa obra, con el paso del tiempo, quienes cuestionan y obstaculizan la política sanitaria, a la luz del análisis histórico, quedará en evidencia su inoperancia, falta de ideas y excesiva ambición de poder, pero fundamentalmente la maldad de un accionar reñido con la salud y la vida del pueblo formoseño.

Recalde sostuvo además que la oposición política tiene una doble vara, puesto que elogian a Nueva Zelanda, país que aplica medidas sanitarias similares a las que se implementan en Formosa “pero piden una Clorinda Libre, como si no supieran el estatus sanitario de esa querida y hermosa ciudad, atentando contra la situación sanitaria de las localidades aledañas y de otras más alejadas que no tienen incidencia covid”.

“En la presentación del Consejo Económico y Social, el presidente Alberto Fernández dijo en el Centro Cultural Kirchner, que un dirigente social le había contado que en los barrios populares, los chicos mojaban cartón y se lo comían. Se me hizo un nudo en la garganta, pero inmediatamente pensé que ninguno de esos niños argentinos que llegan a ese extremo es formoseño. ¿Por qué? Porque acá hay un hombre que implementó una política pensada para apoyar a nuestros productores paiperos al comprarle su producción, que es distribuida a más de 17 mil familias, el Plan Nutrir. Y recuerdo que hablando con una amiga nutricionista se hizo ver que más allá de solucionar un problema alimentario coyuntural, el gobernador concretó esa política pensando en el futuro de Formosa, porque, como dijo esta profesional, que pasaría si la provincia, en el futuro tiene toda una generación de hombres y mujeres que fueron mal nutridos en su infancia?. Ahí se me abrió la cabeza y comprendí la profundidad del Nutrir, de la importancia de mantener los comedores escolares todo el año. Es la acción de protección estatal aquí y ahora pero con una proyección al futuro de Formosa”, analizó.

Consultado respecto de los cuestionamientos al gobierno provincial en cuanto a derechos como la libertad de expresión, Recalde consideró que “son puras construcciones mediáticas”, pues con todas las movilizaciones y protestas que se realizaron en el último año, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, en Formosa todos los sectores han dicho cuanto quisieron en donde quisieron, hasta se instalan cortes de ruta incluso en vías de circulación provinciales; y aun en una situación de pandemia no se reprime este tipo de actos, como si ha ocurrido en lugares considerados por todos como faros de la democracia como la ciudad holandesa de Amsterdam.

“A todo esta realidad palpable, hay que agregar un dato no menor. En una situación de crisis económica generalizada, en Formosa, los agentes de la administración pública provincial cobran sus ingresos en tiempo y forma, al sector pasivo en los últimos días de cada mes y al activo en los primeros días, eso se ve no en todas las provincias”, comentó.

Consultado acerca de cuál será la posición de su partido de cara a los comicios legislativos de este año, manifestó: “Bancamos y reivindicamos cada decisión política implementada por Gildo en plena pandemia, hoy la figura de Gildo y su política sanitaria se agiganta y demuestra que es un estadista y a medida que se tenga mayor perspectiva histórica, esto se va incrementar”, argumentó.

El presidente del Partido Intransigente en Formosa llamó a acompañar a Insfran, en un momento en que “se prenden todos para pegarle por alguna que otra situación donde se pudo haber cometido un error o un abuso por parte de agentes públicos, cuestión de la que ningún lugar del mundo estuvo libre, incluso en los países más desarrollados, donde esas equivocaciones propias de un escenario desconocido como fue y es esta pandemia, se cobró miles de vidas. Pero unidos la gran mayoría de formoseñas y formoseños de buena voluntad, vamos a salir de esto, creemos en esta política, actuamos en consecuencia y por eso octubre nos vaca dar la razón con otra aplastante victoria del amor sobre el odio”, finalizó.