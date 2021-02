En nuevo ciclo lectivo, Formosa llega a 1389 obras educativas inauguradas en la gestión Insfrán

El próximo martes 2 de marzo, el Gobierno de Formosa habilitará tres nuevos establecimientos en el interior provincial. En la jornada de este miércoles, se llevaron a cabo reuniones organizativas para ultimar detalles.

Con motivo del inicio del ciclo lectivo en la provincia, previsto para el próximo martes 2 de marzo, el Gobierno de Formosa inaugurará tres nuevos edificios escolares, revalidando una vez más el precepto del Modelo Formoseño de que “la educación es una cuestión de Estado”.

Se trata de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 9 “Intendente Antonio Arce”, la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera Nº 16 “Martín Miguel de Güemes” de Rodeo Tapiti, en la localidad de Laguna Blanca del Departamento Pilcomayo; y además, la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 264 “Padre Gabriel Grotti” de la Colonia Martín Fierro, en Riacho He Hé.

En ese marco, este miércoles por la mañana se llevó a cabo una reunión organizativa de la que participaron el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos; acompañado por miembros del gabinete comunal y legislativo de esa localidad; autoridades del Ministerio de Cultura y Educación y de Ceremonial y Protocolo de la provincia para ultimar los detalles de cara a las apertura de las nuevas obras educativas.

Posteriormente, se hizo lo propio en Riacho, ya que el objetivo de estas actividades fue delinear diversas cuestiones, especialmente en lo que refiere al cumplimiento de los protocolos sanitarios ante el contexto de pandemia de COVID-19.

Más techos azules

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director de la EPET Nº 9, Rolando Núñez, se mostró muy contento con la futura inauguración de la institución, en el marco del comienzo del ciclo lectivo, que será en la modalidad semi-presencial.

Especificó que contar con esta institución “es un orgullo para la región norte del territorio provincial y me llena de satisfacción, ya que aquí asisten no solamente alumnos de nuestra localidad sino también de Riacho He Hé, Laguna Naineck, entre otras, por lo que realmente contamos con una amplia matrícula de estudiantes”.

Sumó a lo expuesto que la escuela técnica es “estratégica” en la formación de futuros profesionales, al contar con aulas talleres de electromecánica, para proyectos, laboratorios, diseño e impresión en 3D, electricidad, ciencia y tecnología, carpintería, metalmecánica y herrería, entre otros especialidades.

En ese orden, en el sector de laboratorios y especialidades, se encuentran la sala de informática, ciencia y tecnología; aula de proyectos con sus respectivos talleres para la realización de las prácticas profesionales. Para eso, los laboratorios cuentan con materiales y estructuras para los ensayos, así como taller de refrigeración y calefacción con pañol; divididos en física experimental, y máquinas hidráulicas.

Asimismo, el área administrativa integrado por salones de administración, alumnado, cooperadora, dirección, vicedirección, archivo, office y sanitarios. Hay también seis aulas, sanitarios para varones, mujeres, y discapacidad; preceptoría; un Salón de Usos Múltiples, con ingreso independiente, sanitarios, cocina, depósito, despensa y patio de servicio.

Y los espacios determinados para el kiosco bufet, sala de fotocopias, polideportivo cubierto, sanitarios para alumnos y docentes; biblioteca y hemeroteca, preceptoría, sala de primeros auxilios, jefatura y hall de espera.

La superficie total que ocupa esta institución técnica modelo es de 4325 metros cuadrados; y donde todos los espacios educativos cuentan con el mobiliario y equipamiento listo para el uso de los estudiantes.

Rodeo Tapiti

Por su parte, la EPEP F Nº 16 de Rodeo Tapiti, que ocupa un terreno total de 1700 metros cuadrados; fue construida con los materiales de tipo tradicional, mampostería de ladrillos comunes, pisos de mosaicos graníticos, carpintería de aluminio, cielorrasos de tablillas de PVC y aplicados bajo losa, cubierta de chapa galvanizada trapezoidal color azul.

Allí se ubican los espacios: acceso, secretaría-administración, vicedirección, dirección, biblioteca, salón de múltiples propósitos; también sanitarios para damas, caballeros y discapacitados. Contará con cinco aulas, depósito, cocina y comedor y playón deportivo.

Colonia Martín Fierro

Por último, en lo que respecta a la EPEP Nº 264 de la localidad riachense, ésta ocupa una superficie de 910 metros cuadrados. Cuenta con secretaría administrativa, dirección, vicedirección, biblioteca, taller de múltiples propósitos, cinco aulas, SUM, sanitarios, cocina, depósito, fogón y playón de formación.

Además de la provisión de servicio contra incendios con sus respectivos matafuegos; construcción de vereda pública y cerco perimetral; cisterna para almacenar hasta 30 mil litros de agua, y una torre tanque, con una capacidad de 10 mil litros; muebles bajo mesada y armarios; el sector de cocina, y parquización e iluminación exterior.