Desde la Agrupación "19 de enero" repudian los dichos de Wolf

El diputado provincial (mc) Hugo Jara, en representación de militantes y referentes de la "19 de Enero", repudió las expresiones vertidas por el diputado nacional de Cambiemos Wado Wolf en el marco de su visita a nuestra provincia.

“Vino a nuestro propio suelo a insultarnos directamente y sin escalas. Tuvo la desfachatez de decirnos una sarta de mentiras y lo único que dejó en claro es su desprecio por Formosa y por cada uno de los formoseñas y formoseños que habitamos este bendito suelo”, sostuvo.

El gremialista y dirigente justicialista sostuvo que “algunos diputados nacionales, endiosados por los opositores locales, vinieron a desplegar un montaje y dijeron que no se puede optar entre política sanitaria o la libertad, que ambas deben ir de la mano. Pero justo vinieron a la provincia que mejores indicadores de todo el país. Ahora me pregunto, ¿Qué denuncias y cuestionamientos realizan al jefe de gobierno de la CABA que, con miles y miles de muertos, no sé si tendrán libertad, pero políticas sanitarias efectivas, seguro no la tiene?”

Jara lamentó que “siempre elijan a nuestro Modelo Formoseño y a nuestro conductor, el compañero Gildo Insfrán, como blanco de ataques. Pero ellos no saben que sus agravios son para con todo el pueblo de Formosa, que sigue confiando en su conductor y elecciones tras elecciones le brindan su apoyo”. En ese sentido, y en referencia a la oposición local, aseguró que “todos estos shows que hacen, tienen como objetivo rapiñar algún voto para su sector. Nada es casual en ellos y nada tiene como objetivo ayudar al pueblo, porque si así hubiese sido, durante los nefastos 4 años que gobernó el país Macri, hubieran gestionado al menos una obra para nuestra provincia”.

Para finalizar advirtió, “estos ataques van a seguir, porque no pueden soportar el éxito de una provincia como Formosa y no perdonan que Gildo Insfrán haya sido uno de los artífices de la unidad nacional para llevar a Alberto Fernández a la presidencia. Pero pueden seguir, acá van a encontrar a un pueblo unido, organizado y solidario que está acostumbrado a vencer las adversidades”.