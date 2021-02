Comunidad La Primavera desmiente a Félix Díaz: “Es el títere de TN y Clarín”

Diversos miembros se expresaron en repudio a las declaraciones del ex cacique en medios nacionales. Aseveraron que no se puede opinar desde “lujosos estudios de televisión” y sin vivir la realidad de ellos.

Miembros de la Comunidad La Primavera rechazaron de manera categórica los dichos de Félix Díaz en medios nacionales, reiterando que nunca fue cacique de la comunidad originaria y que “vive en la mentira”. “Lo único que hizo fue crear problemas, peleas y división”, denunciaron.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, Ceferino Fernández, miembro de La Primavera, subrayó que “el Gobierno provincial siempre nos ha incluido en el proyecto que lleva adelante nuestro gobernador Gildo Insfrán porque se trata de algo colectivo”.

“Gracias al Modelo Formoseño tenemos salud, educación, viviendas, rutas y todas las demás obras que se están haciendo”, destacó.

Respecto del autodenominado “cacique qom” Félix Díaz, aseveró que “no es más miembro de esta comunidad”, marcando que “hace años vive en Buenos Aires”, con lo cual “no tiene idea de nuestra realidad en Formosa”.

Afirmó que como miembro de La Primavera “me indignan y molestan mucho sus dichos”, ya que “miente descaradamente hasta con la historia que contó en los medios porteños”.

“Es un caradura que debería estar preso porque cuando cortó la ruta en el 2010 se perdieron dos vidas, un oficial de la Policía y un hermano nuestro que era pariente mío. Y ahora (Díaz) se refugia en Buenos Aires, donde los medios lo usan. Es el títere de TN y Clarín”, repudió.

“Se abrazaba con Mauricio Macri, se sacaba fotos con él y logró que le dieran un cargo de funcionario, pero nunca hizo nada por esta comunidad”, criticó; y denunció: “Lo único que hizo fue crear problemas, peleas y división”.

“Vive en la mentira”

Por su parte, Cristino Sanabria, cacique qom de La Primavera, afirmó que Díaz nunca fue cacique de la comunidad, sino en su momento “un representante de la mesa de diálogo”.

“Vive mintiendo sobre Formosa en los medios nacionales”, rechazó tajante, advirtiendo que “vive en la mentira”.

“Lo que dijo hace unos días en un medio nacional es una mentira, yo conozco a mi gente. Estoy presente en la comunidad, donde el Gobierno provincial ha construido escuelas, centros de salud y muchísimas obras que beneficiaron a los hermanos originarios”, completó.

Luis Medina también es miembro de La Primavera y aseveró que “me siento orgulloso” de ser parte, porque “nosotros palpamos nuestra realidad”.

“Yo puedo decir que estoy muy satisfecho de todos estos planes del gobierno provincial sobre educación, salud, infraestructura de viviendas, redes de agua potable, los caminos, en fin, somos parte de esta sociedad y estoy orgulloso”, reiteró.

Además, recordó que Formosa fue pionera en incorporar los derechos de los pueblos originarios en su legislación.

“Tuve la oportunidad de ver en algunos medios estas expresiones de Félix Díaz, es muy discriminativo, no comparto porque siempre dije que un líder se forma en su comunidad, tiene que estar al servicio de la comunidad durante los 365 días del año y él se autodenomina representante de todos los pueblos indígenas y en especial de acá, cosa que no es, están los caciques legítimos, el organigrama de lo que es la representatividad”, expresó.

Y agregó: “Entonces no comparto con él porque si bien creó una asociación a nivel nacional, pero ¿dónde está? ¿Qué beneficios trajo para la comunidad? En épocas electorales es cuando empiezan a surgir nuevamente los problemas para él”.

En ese sentido, Medina reflexionó que “es fácil opinar desde un lujoso estudio de televisión o en caras mansiones” como lo hace Díaz, pero “nuestra realidad es muy distinta a la de él porque luchamos día a día”.

“La gente sabe que lo que él hace es para buscar pleitos entre hermanos y eso es muy desagradable para nosotros”, sentenció.

“Usurpa un cargo que no tiene”

En otro orden, Isaac Geroni, trabajador del Centro de Salud de la comunidad, opinó que Félix Díaz habla en los medios nacionales como cacique de La Primavera pero que “usurpa ese cargo como dirigente”.

“Nosotros nos sentimos indignados por las cosas que él dice falsamente de nuestra comunidad, porque siempre fuimos respaldados por nuestro gobierno provincial a través de nuestro gobernador y también de los municipios correspondientes de nuestra zona”, manifestó.

Y resaltó: “Gildo Insfrán también es un miembro de esta comunidad porque cuando llega es recibido por la gente con mucho amor y cariño, porque ven lo que él hace dentro de la comunidad. Muchas veces dicen que él no hace nada o es perseguidor de nuestra comunidad, pero la verdad es que se preocupa por nuestra salud, educación, y son cosas que muchas veces Félix Díaz critica”.

En ese marco, el trabajador de la salud cuestionó al ex cacique porque durante los cuatro años de gestión del ex presidente Macri “nunca apareció en nuestra comunidad ni trajo algo para la gente”.

En esa línea, Oscar Camachi, también miembro de la comunidad se preguntó: “No sé por qué los medios no se atreven o no se animan a dialogar con la gente, no con una minoría, sino con la comunidad, de ver el progreso, el vivir de nuestra gente, de los que estamos teniendo nuestro lugar, la incorporación laboral en el sector público”.







“Soy profesional gracias al Modelo Formoseño”

Cintia Fernández pertenece a la etnia qom y es enfermera en el Centro de Salud de La Primavera, hace siete años. Es oriunda del lugar, pero vivió unos años en Formosa Capital cursando dicha carrera y cuando se recibió decidió volver a su comunidad a brindar su servicio.

Respecto a las expresiones de Félix Díaz, la joven precisó que “vive en otra realidad, la de Buenos Aires Capital, hace no sé cuántos años”.

“Él no es cacique, es un miembro nomás, como yo que también lo soy, pero a mí no me representa él, para nada, me molesta que diga esas cosas porque él no hizo nada bueno, sólo disturbios, nos trata de manera inferior, tratándonos de pobrecitos porque somos aborígenes y no es así”, esbozó.

Y concluyó: “Yo soy profesional, universitaria, tuve becas provinciales y nacionales cuando estaba Cristina (Fernández de Kirchner), me recibí, vine y estoy acá prestando mi servicio como profesional, orgullosa de este modelo formoseño que me brindó estas oportunidades”.

LA PRIMAVERA - FORMOSA