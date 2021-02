Parola calificó de “puesta en escena” a la visita a Formosa de los diputados nacionales de JxC

Para la diputada nacional por el Frente de Todos (FdT)-Formosa Graciela Parola, la visita que realizan a Formosa los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff, Sebastián Salvador y Mónica Frade “es un show para desprestigiar a las políticas públicas sanitarias de la provincia”, reclamando que dejen de banalizar los derechos humanos y que “comiencen a respetar la voluntad popular del pueblo formoseño”.

-¿Tomaron contacto con los legisladores de JxC que se encuentran en Formosa?

-No, no fuimos contactados ni antes ni durante su visita. Tampoco creo que vayan a hacerlo porque no somos parte de esta puesta en escena que han venido a hacer estos tres diputados a nuestra provincia.

En ese sentido, en declaraciones a AGENFOR, sumó que “ellos alegan haber venido como miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, pero tampoco han notificado a los demás integrantes, sobre todo teniendo en cuenta que la compañera Nelly Daldovo, diputada nacional por el FdT-Formosa, es secretaria de la Comisión”.

“Se arrogan una representatividad institucional que no tienen”, reprochó la legisladora, mencionando que “hablé con el diputado Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y desconocía que se haga en este carácter la visita a Formosa”.

Esclareció que “en realidad, vinieron como miembros de un espacio político como es Juntos por el Cambio porque sabemos que Wolff es del PRO, Frade de la Coalición Cívica y Salvador de la Unión Cívica Radical (UCR), con lo cual son de diferentes interbloques de JxC”.

“En esa calidad han venido a Formosa, supongo que invitados por sus colegas de la oposición local”, entendió.

Hizo notar que “todo esto es una puesta en escena, ellos están en campaña porque este es un año electoral”, cuestionando que “han visto la oportunidad de prenderse de estas falsas acusaciones que se han realizado en contra de la política sanitaria de nuestra provincia”.

“Considero que es una agresión directa al pueblo de Formosa, que soberanamente elige sus autoridades y ratifica cada una de estas políticas porque obviamente los resultados de las medidas sanitarias que el Gobierno provincial lleva adelante no iban a ser posibles sin el apoyo popular”, afirmó terminante.

A su entender, la comprensión que el pueblo formoseño ha tenido de las medidas y de los derechos que corresponden salvaguardar en este momento son la salud y la vida. “Ello ha permitido estos resultados que nosotros podemos tener hoy, los mejores del país. Los números lo dicen y cuando se habla con la gente se está consciente de que esto es así”, dijo.

Marcó que si bien “esto implica renunciar transitoriamente a ciertas posibilidades que antes teníamos”, recalcó que “se trata de una pandemia, una situación excepcional que amerita medidas excepcionales”.

“Así el pueblo lo ha comprendido y ha acompañado estas políticas sanitarias”, ratificó.

Banalización

La, la diputada Parola exigió que la oposición deje de trivializar los derechos humanos hablando de centros clandestinos de detención en Formosa en plena democracia, por parte de un gobernador electo consecutivamente en las urnas con el voto popular.

“No sólo están haciendo una banalización de lo que fue la página más nefasta de la historia de nuestro país, también hay una falta de respeto a quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado y a los han perdido familiares durante la dictadura militar”, criticó.

Denunció que esa vulgarización de los derechos humanos por parte de los dirigentes opositores “es constante”, recordando que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri “dijeron que eran un curro”.

“Y hoy vienen a Formosa y se presentan como los paladines de los derechos humanos”, reprobó.

Reparó en que “van utilizando una cuestión tan delicada para el sentir del argentino como es la última dictadura militar y la quieren trasladar a la situación de nuestra provincia, donde tenemos un Gobierno que las veces que ha ganado las elecciones ha sido contundentemente con el apoyo popular”.

Entonces, aconsejó que como autodenominados defensores de los derechos humanos y la Justicia “deberían comenzar a respetar la voluntad popular del pueblo de Formosa”.

Desconocimiento

“Estas tres personas vienen a cuestionar una política sanitaria que no la ha puesto en duda ninguna autoridad de Salud de la Nación y que inclusive se ha visto que en las reuniones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue reconocida por el Ministerio de Salud como indiscutible, sin ninguna observación desde el punto de vista sanitario”, aseveró a esta Agencia.

Apuntó que “ninguno de los diputados de Formosa tendríamos el tupé de ir a otra provincia, no sólo Buenos Aires, a opinar de las medidas, ya que las políticas sanitarias provinciales son facultades no delegadas a la Nación”.

Según Parola, “lo más grave es que vienen invitados por los representantes de la oposición local, que en vez de colaborar con el pueblo que en una minoría los eligió se suman a este show para desprestigiar a las políticas públicas sanitarias que a ellos también los cuidaron”.

“Ricardo Buryaile y Mario Arce han ido y venido a Buenos Aires las veces que han querido, supongo que respetando los protocolos, pero no han tenido dificultades para realizar sus trabajos de manera presencial”, afirmó, ya que “la oposición siempre ha fomentado el contagio y ha estado en contra de todas las acciones contra la pandemia”.

“Hoy escoltan a estos tres diputados que sin ningún tipo de conocimientos sobre Formosa vienen a armar un show”, cerró.