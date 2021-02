Cabrera repudia el “desprecio centralista hacia los formoseños en la figura de Waldo Wolff”

El presidente provisional de la Legislatura, el Doctor Armando Felipe Cabrera, lamentó este viernes las recientes declaraciones del diputado nacional del PRO, Waldo Wolff, quién afirmó de forma soberbia y sin nada de vergüenza que para que el 70 por ciento de los formoseños cobren su sueldo, toda la Argentina tiene que trabajar.

De esta manera, afirma el legislador provincial del Partido Justicialista que el diputado Waldo Wolff con sus apreciaciones unitarias muestra “su gran desprecio” por el pueblo argentino que habita en otras latitudes del país que no sea la gran ciudad de Buenos Aires con sus privilegios.

“Es la muestra concreta de la diferencia de clases que hacen desde ese sector político, y cómo piensan aquellos que, desde Buenos Aires, creen que pueden opinar, o llevarse por delante a la gente sencilla del interior”.

“Son los mismos que endeudaron al país, elevaron los índices de pobreza, se arrodillaron ante los organismos internacionales de crédito, y hoy hablan de soluciones mágicas o de cómo cuidar a un pueblo en medio de una pandemia”, consideró Cabrera.

Seguidamente, advirtió que: “En esta oportunidad, el desprecio fue hacia la provincia de Formosa, pero que Waldo Wolff y todo ese sector político piensa de igual Forma con todas las provincias periféricas del país”.

Finalmente, el presidente provisional de la Legislatura exigió al diputado Waldo Wolff que emita un comunicado pidiendo disculpas a todo el gran pueblo formoseño.

“Aunque es inusual que este tipo de personas pida disculpas o se retracte, desde Formosa decimos: No al odio, no al centralismo porteño, no a la discriminación o a la estigmatización. Somos un pueblo bendecido que elegimos la vida y no la muerte”, enfatizó.