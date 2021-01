Rechazo de los referentes de juventudes de la provincia a los dichos de Elisa Carrió

Los referentes de Juventudes de los distintos Municipios y Comisiones de Fomento expresamos nuestro rechazo a los dichos expresados por la dirigente nacional del PRO, Elisa Carrió, quien irresponsablemente acusa a la provincia de violar derechos humanos constitucionales y exclama un pedido de intervención federal.“Nos preocupa, a los jóvenes, como los dirigentes con trayectoria intentan utilizar para su beneficio los remedios constitucionales que nuestra ley suprema da para proteger nuestra forma de gobierno. Intentan utilizar los remedios constitucionales para sanar sus eternas derrotas en nuestra provincia” señala el comunicado.“Es lamentable, y roza lo inhumano e insensible, querer sacar beneficio político de este tiempo que transita nuestro pueblo. Los jóvenes no permitiremos que, en el momento donde debemos defender la salud y la vida, algunos dirigentes quieran defender su banca o garantizarse una elección” advirtieron.“La pandemia no discrimina continente ni fronteras, cultura, sexo ni clase social, solo se lo puede combatir con políticas y estrategias sanitarias que den resultados. Las medidas adoptadas por el Consejo Integral de la Emergencia, como, por ejemplo, el Ingreso Ordenado y Administrado no solo es aceptado por la sociedad como una forma de custodiar la salud de los formoseños y formoseñas, también fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” indicaron.Expresaron además que “La pandemia está desarrollando un cambio central en la sociedad, exige que seamos más solidarios, pero también pone al desnudo el individualismo y la mezquindad de algunos, que solo ven lo que su egocentrismo le permite”.“Las juventudes somos conscientes del tiempo que estamos viviendo y de la responsabilidad que recae sobre nosotros, defender la salud y la vida de los formoseños y formoseñas es la causa más sublime del hoy, sin descuidar ni relajar en la defensa de nuestro modelo de provincia, el cual genera mal estar en aquellos y aquellas que no aceptan los resultados de nuestras políticas sanitaria” precisaron.“Los años de historia que tiene nuestro pueblo nos dieron la fundación, la provincialización y la obtención de un proyecto propio de provincia. Reafirmamos nuestro compromiso con defender nuestro ayer y nuestro presente. Convocamos a los y las jóvenes de Formosa a seguir defendiendo la salud y la vida, conscientes de que vendrán tiempos mejores, pero con la certeza de que estaremos todos”.“La militancia por Formosa es hoy, con ardor, con patriotismo, con el fuego de la juventud, en paz como nos enseña nuestro conductor Gildo Insfrán, pero valiente y fervorosamente y así seguir cumpliendo con los desafíos generacionales, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria” exhortaron.