Quintela: “Gildo Insfrán es el gobernador más exitoso en la lucha contra la pandemia”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respaldó a su par formoseño, Gildo Insfrán, al sostener que “es el gobernador más exitoso” en la lucha contra la pandemia del COVID-19 en su provincia.

En el marco de una entrevista concedida a la AM 750, declaraciones de las que se hizo eco AGENFOR, el mandatario riojano indicó: “Yo lo conozco al gobernador Insfrán y es un hombre que sigue su propia experiencia en la organización de un Estado”.

A su vez, denunció que “hay una campaña muy marcada y manifiesta para desprestigiar” al gobernador formoseño.

Señaló que “esto no quiere decir que pueda haber cuestiones puntuales que se le pueden escapar a él, pero a situaciones puntuales se las quiere generalizar con intencionalidad clara y manifiesta”.

“Están los medios de comunicación hegemónicos que tienden a generar un relato y a instalarlo en la sociedad como si eso fuera la gestión del Gobierno de Insfrán”, reprochó.

Para Quintela, los medios porteños “han comenzado esta campaña feroz contra Insfrán, que es el gobernador más exitoso, el que menos padecimientos tiene (por COVID-19), el que más protegió y el que más campañas en su contra sufrió porque permanentemente tuvo el hostigamiento” desde lo mediático.

Medidas sanitarias

“Cuando uno toma determinaciones en su provincia en épocas de pandemia, donde no conocíamos cómo actuar, no sabíamos qué hacer, todo ciudadano se tenía que someter a esa red de juego. El que se iba de la provincia no podía volver sin hacer los 14 días de cuarentena y para mayor control se establecieron los lugares donde se tenía que cumplir el aislamiento”, explicó el mandatario riojano.

Refirió que en el caso de su provincia “alquilamos una serie de hoteles donde (las personas) eran atendidas por nuestros asistentes, donde se les proveía la comida, los medicamentos y las cosas que iban necesitando”.

“Cuando se superaba la capacidad hotelera, tuvimos que recurrir a escuelas y domicilios particulares, siempre con la consigna permanente para evitar que salieran o que ingresaran personas”, puntualizó, marcando que “ello también generó rechazo en algunos sectores de nuestra sociedad porque se sentían controlados, vigilados o que se vulneraban sus derechos”.

Agregó Quintela, según reseña esta Agencia, que “pedíamos disculpas permanentemente, pero era necesario tomar medidas que permitieran que hubiera menos circulación viral en la provincia”.

En ese sentido, reiteró que “contra Insfrán hay una campaña feroz y desmedida, concretamente del Grupo Clarín, aprovechada por algunos sectores políticos a los que lo que menos les preocupa es la salud y la vida de nuestra gente”, finalizó.