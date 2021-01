Prosiguen tareas de recolección de residuos no convencionales y eliminación de microbasurales

Dando continuidad a su intenso plan de tareas, cuadrillas de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino, junto a cooperativistas, acentuaron las acciones de recolección de residuos no convencionales, erradicación de microbasurales y recuperación de espacios verdes en distintos barrios capitalinos.Con respecto a la erradicación de depósitos ocasionales de basura, los equipos de trabajo, empleando máquinas y camiones, se abocaron a la recolección de residuos convencionales y no convencionales como ramas, escombros y chatarras, colocando posteriormente cartelería en espacios recuperados para concientizar a vecinos y vecinas sobre los riesgos que genera arrojar desechos en lugares no permitidos.Las tareas planificadas de higiene urbana se desarrollaron en los siguientes barrios: San Miguel, Emilio Tomás, Fleming, Obrero, Lote 111, Illia, Urbanización España, San Francisco, Villa Lourdes, Coluccio, San Martín, Don Bosco, Independencia, 2 de Abril, Venezuela, Guayaibí, Ibirá Pytá y La Paz.Las mismas acciones tuvieron continuidad en la Jurisdicción Cinco, puntualmente en los barrios: Eva Perón, República Argentina, Simón Bolívar, El Porvenir, Antenor Gauna, 7 de Mayo y Luján; extendiéndose sobre avenidas y arterias principales del sector..Desde el área comunal indicaron que las tareas de higiene urbana se desarrollan de manera permanente en todo el ejido urbano, en los cuatro turnos diarios establecidos, con el objetivo de mantener la ciudad limpia, ordenada y saludable.