Mayans: “Formosa se destaca en el país por la estrategia para enfrentar al COVID 19”

El senador nacional por Formosa y jefe del bloque del Partido Justicialista, Frente de Todos, José Mayans, reflexionó acerca de las acciones llevadas adelante por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en Formosa y valoró la gestión nacional de Alberto Fernández ante las dificultades que atravesó al inicio de su Gobierno.

“El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, ha hecho un trabajo excepcional ya que Formosa se destaca en el país por la estrategia llevada a cabo. No conozco en el mundo un Estado que haya tenido los resultados que ha tenido la provincia de Formosa”, destacó Mayans en contacto con Agenfor.

En este contexto, valoró que “en Formosa se prioriza la vida por sobre la economía. Tengamos en cuenta que es una región muy complicada con la República del Paraguay al lado, o las provincias hermanas de Chaco, Salta, Jujuy; que han sido golpeadas duramente por esta pandemia, con estrategias que no han podido resolver”.

A la vez, contextualizó en las miles de personas que perdieron la vida en Argentina y afirmó que “si esto no nos hace abrir los ojos, no sé qué más. Esta emergencia sanitaria es letal”.

Mayans lamentó que la oposición nacional, medios hegemónicos y colaboradores locales “hablen desde afuera”, ya que “hay que estar en el terreno como se está acá y conocer las localidades”.

Señaló además que Consejo COVID actuó correctamente y que los resultados están a la vista; a la vez, resaltó que “son un grupo de personas que trabajan en todos los aspectos esenciales, la salud, educación, producción, comercio, industria, etc; hay que respetarlos y acompañarlos”.

Puntualizó sobre la economía que “será difícil que florezca plenamente hasta no resolver completamente la pandemia con vacunaciones” y alertó que, “no es momento para especulaciones políticas ni el coronavirus es algo para tomarlo a la ligera”.

Por su parte, indicó que siente “mucho respeto por el trabajo del Consejo COVID, y se debe tener en cuenta el esfuerzo diario e ininterrumpido que realizan desde el inicio de esto en Formosa”.

Sobre la situación nacional, el senador valoró que “el 2020 fue un año excepcional a pesar de la pandemia ya que se han triplicado las sesiones del 2019 -lo que demuestra que es un Gobierno que trabaja como corresponde, con el Parlamento-. Tuvimos 31 sesiones y el funcionamiento pleno de más de 40 comisiones y más de 200 reuniones. Un año realmente de trabajo de Legislatura muy fuerte”.

Lamentó la situación en la que dejó Mauricio Macri a la Argentina, “al borde del default con una crisis desmedida, deudas de las provincias, del sistema provisional, y tantas más, razón por la cual la nueva gestión nacional tuvo que accionar rápidamente y negociar la deuda que está en moneda y legislación extranjera y luego nacional. Se consiguió un plazo muy importante y la quita de 44 mil millones de dólares que han sido muy importantes para que la Argentina pueda ir cumpliendo con sus obligaciones”.

Por otra parte, valoró que “la recaudación se ha venido recuperando, hace unos 4 meses que está por encima de la inflación, lo que quiere decir que hay una reactivación económica. El gobierno nacional deja de lado la máquina financiera y ve la forma de poder ayudar a las economías familiares”.

Para finalizar, subrayó que, “en este contexto tenemos que destacar que Formosa no tiene deuda y no tiene déficit como otras provincias que prácticamente están en default. La provincia de Formosa no tiene esos problemas y habla de la responsabilidad del Gobierno”