Zabala: “Seguiremos accionando en el marco de la Constitución y la Ley Provincial Sanitaria”

Este viernes 4, cerca del mediodía y a través de videoconferencia, asumió la nueva jueza titular del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, María Belén López Macé.

En ese sentido, la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Zabala, contextualizó ante AGENFOR el accionar de la provincia en la Justicia en los casos de hábeas corpus que se fueron presentando en el marco de la pandemia.

Sobre los ciudadanos clorindenses, expuso que “se plantearon tres hábeas corpus: dos individuales y uno pluri-individual, este último una creación del exmagistrado subrogante (Fernando Carbajal). Nosotros planteamos que no se podía poner en una misma bolsa situaciones disímiles todas juntas y resolverlas así”.

Ejemplificó diciendo que “no se podía juntar a aquella persona que tenía un problema de salud o ver a un familiar con aquel que quería regresar. Eran situaciones que no podían ir con el hábeas corpus o este tipo de acciones, pero sin embargo, (Carbajal) siguió haciendo lugar a todas estas acciones”.

“Dijimos que no había causa. Y no se necesita ser abogado ni haber estudiado Derecho para entender que si pido algo, ese es el objeto de mi pedido y si te lo doy antes de que se produzca, no hay causa. Por eso solicitamos que se declare abstracta la cuestión, pero (Carbajal) igual tomó los hábeas corpus”, explicó la funcionaria.

Enfática, aseveró que “no había uno solo de los hábeas corpus en los que tenía que decidir porque todas las situaciones ya habían sido atendidas y resueltas, puesto que contaban con las autorizaciones”, marcando que por el contrario el exmagistrado subrogante “provocó un dispendio de actividad jurisdiccional, o sea, a buen entendedor hizo perder el tiempo con cosas que ya estaban resueltas y que no ameritaban el tratamiento”.

A su vez, hizo notar que “durante este tiempo también hemos planteado la incompetencia de la Justicia Federal, no en forma antojadiza, ya que hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) diciendo que es competente la Justicia provincial en todo lo que significa política sanitaria y la interpretación que corresponda a esto”.

“No lo está diciendo cualquiera, sino el máximo tribunal que es el intérprete de la Constitución Provincial, las leyes y los reglamentos”, manifestó la doctora Zabala.

En este contexto, indicó a esta Agencia que “a las últimas audiencias de hábeas corpus en la Justicia Federal no concurrimos porque la provincia planteaba la incompetencia y señalaba que (Carbajal) tenía un conflicto de competencia que estaba en la Corte, que aún no ha fallado”, aclarando de todos modos que “contestamos a todo, por supuesto”.

Fallo de la CSJN

Asimismo, al aludir al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la fiscal de Estado afirmó que el máximo tribunal del país “hizo lugar a una medida cautelar en el amparo, pero no cuestionó la política sanitaria de Formosa en ningún momento, al contrario, dice que valora los esfuerzos que hace la provincia en lo sanitario ante la pandemia”.

“No estamos de acuerdo con el mismo porque la forma en la que se venía dando el ingreso no era porque se le ocurría ni al señor gobernador Gildo Insfrán o ni a los ministros, sino que era aconsejado por los especialistas. No se trata de un tiempo jurídico, es momento de médicos, epidemiólogos, infectólogos y especialistas que son los que entienden”, recalcó.

No obstante, “como vivimos en un sistema republicano y de Gobierno y se ha pronunciado la más alta autoridad del país, el Gobernador Insfrán dijo ‘vamos a cumplir’. Y ni siquiera se pidió una aclaratoria. Pero eso es lo único que ha dicho la Corte y en ese sentido estamos dando cumplimiento, como nos pidió el Gobernador, haciendo lo imposible porque hay que pensar en lo difícil que es dar entrada en 15 días hábiles a una cantidad de personas, resguardando la salud de los 640 mil formoseños”, finalizó.