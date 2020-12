Nacif: Juárez será inclusiva, solidaria, diversa, productiva y centro del desarrollo de la región

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, dijo que el año dos mil veinte estuvo lleno de desafíos, en los que el valor del derecho a la vida no solo ampliamente justificó, sino que fue la base, de todas las medidas sanitarias, sociales y de políticas públicas que se tomaron desde el Gobierno de la Provincia y en los gobiernos locales, porque una pandemia paralizó el mundo y nos envolvió en una nueva normalidad, integrada por una cuarentena en la que en todo momento se mantuvo a salvo a los grupos vulnerables de la comunidad. Indicó también que “nuestra recaudación financiera en la comuna, no fue tan satisfactoria como esperamos, pero nunca se dejó de hacer”. Asimismo, especificó que “mantuvimos igualmente la planta del personal que forma parte de la familia municipal, y nos adherimos a todos los incrementos que se anunciaron a nivel provincial, sin romper jamás el dialogo con los representantes gremiales de los trabajadores, y por supuestos sin perder el contacto con ellos. Y como no reconocer su labor, ellos jamás dejaron de trabajar, manteniendo con sus tareas cotidianas la ciudad limpia, segura y ordenada”.

“También, -detalló- que gracias al apoyo del Gobierno de la provincia pudimos avanzar en obras tan importantes para la ciudad tales como el matadero, a días de inaugurarse y el cementerio, y se realizaron enripiados y mejoras constantes de las calles. ”El deflector fue una gran solución a problemas que teníamos de inundaciones; el caminador ya es un hecho y se mantuvo y amplio la iluminación y la seguridad, esto último en coordinación con las fuerzas de la Policía de la Provincia de Formosa, que siempre ayudo y ayuda a mantener la paz social que hoy podemos disfrutar en nuestra ciudad. Asimismo, se espera la pronta ejecución del inicio de obra de optimización de la red de agua existente, y la ampliación de la red a los barrios que hoy no la tienen. Con esta nueva obra se estima cubrir al noventa y cinco por ciento de la población con este servicio. Como se recordará la obra de la Planta Potabilizadora a su vez, ya está más que avanzada”, sumó.

Igualmente, indicó, que también está en plena ejecución la iluminación de la ruta 81 desde el control de Gendarmería hasta la FAPEO con una distancia aproximada de siete mil metros y setecientos metros de la misma iluminación desde el cruce hasta el barrio Toba, sobre la ruta provincial 89.

También, explicó, que “se presentó el proyecto por el Programa Nacional Argentina Hace, de veredas desde barrio Toba hasta el cementerio. Desde el correo hasta Barrio Viejo, y otras arterias importantes y en ese orden de cosas se procedió al cambio de cuatrocientas luminarias de sodio por luces Led en nuestro alumbrado público”.

En ese contexto, agregó, por el Programa Provincial PNG se va a enripiar el un tramo de la calle Natividad Yaique y cinco cuadras de acceso en el barrio Originario La Esperanza”.

Así, recordó, que “se empezaron a ver los resultados de la determinación que tuvimos de traer la UNCAUS a Ingeniero Juárez, porque los juarenses más allá de las edades que tuvieran pudieran acceder a la enseñanza universitaria sin necesidad de dejar sus hogares”. “Y lo hicimos entendiendo que los países que no invierten en educación no tienen futuro. Nos parece que ayudamos a sentar las bases para asegurar su formación y desarrollo. La falta de educación nos mata nos maltrata nos empobrece y nos hace correr el riesgo de dejar de ser país”.

“Ayudamos a incrementar en el sistema productivo las hectáreas sembradas en la costa del rio Bermejo. Implementamos más ladrillerias. Pusimos a disposición de los productores el reparto de agua, de rollos de pasto, en momentos en los que costaba hacerle frente a la sequia en toda la región y gran parte de país. Ayudamos a potenciar las huertas familiares con la entrega de semillas de huertas y sacando la producción hacia las ferias, en coordinación con el ministerio de la Producción y el PAIPPA”, menciono Nacif.

“Les pedimos que sigamos redoblando esfuerzos, para salir adelante y mejorar nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Estamos seguros que podemos profundizar nuestro propósito de mantener una ciudad inclusiva, solidaria, diversa, productiva, y protagonista y gestora activa del adelanto de toda la región, en el que sea tan importante mantener el impulso productivo, avanzando en nuestra capacidad de autogestión, pero entendiendo siempre que es tan importante el crecimiento como ciudad como el poder garantizar mantener la inversión en lo social, porque es nuestra obligación y es un derecho adquirido de cada juarense, de cada formoseño el poder crecer con la mismas oportunidades”, finalizó.