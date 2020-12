Jorge Jofré visitó la atractiva y colorida Feria de Emprendedoras

El pintoresco Paseo La Estación fue escenario de una nueva puesta en escena de la Feria de Emprendedoras, que en la tarde del sábado contó con la grata visita del intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré.

Durante su recorrida por los diferentes stands, el jefe comunal compartió agradables charlas con las mujeres emprendedoras, apreciando la calidad de los productos exhibidos y recibiendo el afecto y el cariño de todos los presentes.

La nueva edición de la feria reunió a 35 stands donde se expusieron diferentes artículos elaborados por las laboriosas manos de las mujeres emprendedoras, como artesanías, panificados, manualidades y variedades gastronómicas, entre otras.

Numerosos vecinos y vecinas visitaron el lugar, adquiriendo productos de calidad a precios accesibles, y desde la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina destacaron el éxito del evento y la posibilidad que se les brinda a las mujeres de exhibir y comercializar sus productos, generando un importante ingreso para el sustento de sus familias.

En ese sentido, una de las expositoras, Carolina Lezcano, comentó: “Yo hago manualidades y artesanías en tela y me dedico a hacer ajuar para el bebé, muñecas y cestos de tela, entre otros. Trabajo en esto desde hace tres años y estoy aprovechando la oportunidad que me brinda la Municipalidad para exponer y remontar lo que es mi emprendimiento; me dedico plenamente a esta actividad y durante el aislamiento tuve que ofrecer mis productos a través de las redes sociales, aunque no es lo mismo. Por ello, insisto que esta es una excelente oportunidad para hacer conocer lo que hacemos y expandir las ventas, por lo cual estoy muy agradecida por este espacio que nos brinda la gestión del intendente Jofré”.

Por su parte, Magalí Dellagnolo, abogada, junto a su amiga Mariana Cánepa, profesora de educación especial, elaboran panes dulces, panetones y budines artesanales e indicaron “arrancamos este emprendimiento en el mes de octubre como hobby, porque nos gusta cocinar, y decidimos hacer algo variado para estas fiestas, ya que ofrecemos, además de los tradicionales panes dulces con frutas, productos con rellenos como nutella, mantecol, oreo, coco y dulce de leche, entre otros, con mucha demanda gracias a la publicidad del boca en boca. En estos tiempos difíciles hay que reconocer que es un gran acierto que la

Municipalidad nos brinde este espacio, porque vemos que hay muchas mujeres con ganas de emprender, de querer mostrar lo que hacen, y esta es una oportunidad imperdible para concretar todo eso”.

Las ferias de emprendedoras se realizan los dos primeros sábados de cada mes y desde la Coordinación de Acción Social invitan a sumarse a las mujeres que deseen exhibir y comercializar sus productos, inscribiéndose en las oficinas ubicadas en José M. Uriburu 544, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 horas.