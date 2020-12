El gobernador Insfrán inauguró un complejo educativo único en la Colonia El Favorito

Se trata de tres nuevos establecimientos educativos para los alumnos y alumnas de los niveles obligatorios: Inicial, Primaria y Secundaria. “Es un sueño cumplido”, destacaron docentes del lugar.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, vía virtual, encabezó este martes por la mañana la inauguración de nuevos edificios educativos y un centro de salud para la comunidad de la Colonia El Favorito, situada en El Potrillo, en el Departamento Ramón Lista. Se trata de complejo educativo único compuesto por la Escuela Primaria Nº 417, la Secundaria Nº 102 y el Jardín de Infantes Nº 15 anexo Nº 6; son obras concretadas con fondos provinciales.

El acto oficial comenzó pasadas las 8, respetando todas las medidas sanitarias vigentes por el contexto de pandemia de coronavirus.

El vicegobernador Eber Solís estuvo presente en el lugar, acompañado por el ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla; el diputado provincial Roberto Vizcaíno; la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel, Cristina Mirassou; además de los jefes comunales de El Chorro, Orlado Blasco; Chiriguanos, Antonio Caldera; Laguna Yema, Luis Corvalán; el presidente de la Junta Vecinal de El Favorito, Javier Palavecino; autoridades educativas, docentes, padres, alumnos y alumnas.





Políticas públicas inclusivas

Al dirigir su discurso, el vicegobernador Solís sostuvo que frente a la pandemia de coronavirus y su impacto a nivel mundial, nacional y regional, “en Formosa es diferente a otras partes por las políticas sanitarias adoptadas por el gobernador Insfrán, quien todos los días preside las reuniones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 con su gabinete ampliado”.

No obstante, subrayó que allí no solamente se tratan las cuestiones sanitarias, “sino también la educación, producción, infraestructura, seguridad, es decir se habla de la vida cotidiana de cada uno de los formoseños” y por esta razón “el hecho de que hoy estemos en El Favorito no es casualidad, significa que el Estado en Formosa a través de las políticas públicas de inclusión y calidad nunca se han detenido”, subrayó categórico.

Luego, marcó que cuando se habla de políticas públicas en materia educativa, se debe recordar lo que sucedió en el Gobierno Nacional anterior de Cambiemos. “Cuando decían que se cae en la educación pública, nosotros en Formosa con el ejemplo de El Favorito decimos que acá se estudia en la escuela pública”, diferenció.

También en la gestión macrista “se decía que los pobres no iban a llegar a la Universidad”, mientras que “nosotros tenemos el orgullo de que en el Instituto Universitario de Formosa más del 90% de los alumnos son hijos de paipperos, quienes serán la primera generación en su familia de acceder a un título universitario”, ejemplificó.

En el final, también el presidente nato de la Legislatura Provincial puntualizó sobre la importancia de la entrega nuevamente de tablets y netbooks por parte del Gobierno provincial, al recordar que las mismas “habían sido guardadas en un galpón por parte de la gestión del expresidente Mauricio Macri”.

“Gracias a la decisión política del Gobernador fueron recuperadas, para así alcanzar a todos los jóvenes del cuarto año del secundario de la provincia con estas valiosas herramientas que permiten el acceso a la tecnología y el conocimiento”, resaltó.

Para concluir, significó: “Por eso, Formosa es distinta en la cuestión sanitaria así como también en las políticas públicas de inclusión del Modelo Formoseño que tiene como conductor al gobernador Insfrán”.

“Un sueño cumplido”

Por parte de la comunidad educativa, la directora de la escuela Secundaria N° 102, la profesora Claudia Arroyo, aseveró que “sin dudas la inauguración de este complejo educativo será un hito trascendental en la vida de cada uno de los habitantes de esta comunidad”.

En ese sentido, repasó la historia de El Favorito al señalar la docente que se asienta en 1987 luego de una gran inundación. Los primeros habitantes trabajaron incansablemente para que sus hijos puedan contar con la posibilidad de recibir la educación obligatoria, libre y gratuita el cual solo lo garantiza un Estado presente, tal es así que hoy cuenta con los tres niveles: Inicial, Primario y Secundario.

A ello se sumó el docente Sebastián Rolón, al marcar que estas realizaciones significan para la comunidad “un sueño cumplido”, por lo que se trata de un día de alegría y enorme emoción para todos los habitantes.

También, el director del Hospital del Potrillo, Pablo Recalde, dirigió unas palabras en las que puso énfasis en el hecho de que aún durante una pandemia “se siguen concretando obras que fueron debidamente planificadas por el Gobierno en beneficio de toda la gente” en esta oportunidad del oeste provincial.

Y valoró el hecho de que el flamante centro de salud cuenta con todo el equipamiento necesario, incluyendo un consultorio odontológico como cualquier otro nosocomio de la provincia.

Durante el acto además se entregaron netbooks a los estudiantes del cuarto año de la escuela secundaria y kits con elementos sanitizantes y barbijos para las tres instituciones educativas del lugar.