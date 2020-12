Con agradecimientos, dejó el hospital el paciente 200 recuperado de COVID19

Dejó el hospital de la Contingencia de Formosa, que funciona en el Distrital “Evita” el médico Juan Villamayor, paciente número 200 que se recuperó luego de ser diagnosticado con COVID19. Agradeció especialmente a todo el personal que atendió tanto a él, como a su familia que también estuvo internada, y destacó que Formosa continuará con un “bajo nivel de contagio” por el alto compromiso de la ciudadanía.

En un contacto con Agenfor, luego de 24 días de internación, Villamayor contó cómo cree que se contagió. “Soy de Clorinda, tuve contacto con un colega, que también contrajo la enfermedad, ahí surgió el contagio de parte de su familia, después continuó con mi familia. El nivel de contagio se limitó a mi familia, no hubo contagios en mi ámbito laboral, se limitó ahí” destacó.

Desde la vereda del Hospital Interdistrital Evita, agradeció primero a Dios por haberse recuperado, y luego a todo el plantel médico que los atendió, liderados por Samuel Gutierrez. “La excelente atención significa mucho para las personas que contrajimos esta enfermedad, por todo lo que significa, que uno siente miedo” reconoció.

La familia de Juan ya tomó estado público hace pocos días, cuando su esposa Alejandra rindió su última materia y se recibió de abogada desde su internación en el mismo hospital.

Sobre cómo transcurrieron los días de internación para la familia, contó que en su caso estuvo 24 días y su mujer e hijos 18, y ya se encuentran en Clorinda.

“Estuve con fiebre alta los primeros días de contagio y luego una sintomatología leve, con tos, dolor muscular decaimiento, falta del gusto, con el correr del tiempo fue disminuyendo la sintomatología” detalló.

El médico analizó la situación epidemiológica actual que vive la provincia de Formosa, al señalar que es una “minoría” la que todavía no toma conciencia del riesgo que significa no cuidarse del coronavirus y al mismo tiempo subrayó que los formoseños, “somos personas de bien, comprometidas, responsables, creo que esta situación particular que vivimos, con bajo nivel de contagios se va a mantener, por el compromiso de la sociedad formoseña”.

Villamayor convocó a la sociedad a redoblar esfuerzos y continuar con los cuidados para evitar el contagio: mantener la distancia social, usar el barbijo, lavado frecuente de manos, utilizar alcohol en gel, hasta tanto esté disponible la vacuna.