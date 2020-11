Saporiti resaltó la importancia de la organización y previsibilidad en la toma de seguros de vida

Ernesto Saporiti, integrante de la Comisión Directiva de APASFOR, indico que “muchas veces no hablamos del seguro de vida porque nos hace recordar nuestra finitud, que somos pasajeros transitorios de este mundo”, pero agregó que “ese tránsito lo tenemos que vivir con alegría y esperanza, con previsibilidad y los seguros de vida dan justamente eso, lo que es la previsibilidad. “Y tenemos una enorme cantidad de ofertas en ese sentido para que la gente los pueda ver y analizar junto con los agentes provisores de seguros que son los especialistas en estos temas, porque cada persona es única y por eso necesitan un asesoramiento personal específico para ella”, dijo.“Hay dos grandes ramas, uno seria los seguros de vida de contratación voluntaria y los otros son los que devienen de una obligación, tanto si sos empleador en asegurar a tus dependientes, o al contratar un crédito hipotecario, o al contratar un crédito prendario donde también tenes un seguro de vida. Si estas en relación de dependencia tenes seguro obligatorio de contratación que tiene que hacer el empleador y además en los convenios colectivos de trabajo como casos que son los de comercio que hoy tienen un una suma asegurada de 537mil pesos; pero el seguro de vida en este contexto de vida que estamos viviendo hoy tiene la virtud que no tienen excluido este riesgo, está cubierto perfectamente y los siniestros que se han producido las aseguradoras han honrado este compromiso pagando en tiempo y forma los siniestros sin ningún problema”, dijo.Igualmente menciono que “el tema es que en la contratación prevemos lo que tenemos que tener previsto, y siempre el asesorarnos correctamente nos ayuda a saber qué estamos contratando y en qué condiciones. Y antes de que se produzca una enfermedad, porque obviamente las aseguradoras no van a tomar un riesgo donde ya hay enfermedades pre existentes”, agregó.“Los seguros de vida para mi manera de ver, son para cubrir responsabilidades que uno tiene , por ejemplo una persona que quiere tener un emprendimiento comercial, necesita capital para ello, primero piensa se lo pido a mi familia, pero que pasa si a esa persona le pasa algo en medio de ese emprendimiento entonces le puedes generar un problema económico a su familia, entonces ahí esta el seguro de vida con un capital económico que es el que acordó esa persona, de esta forma se queda tranquilo de que su familia no quedara con esos problemas económicos”, ejemplificó.