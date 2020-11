Romero Bruno advirtió sobre compleja situación regional y pidió extremar cuidados

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno resaltó el trabajo organizado y sistematizado que permite a la provincia de Formosa mantener un buen estatus sanitario, respecto del Coronavirus. No obstante, señaló que se registran nuevos casos en Nanawa (cercana a Clorinda), Alberdi, como también en las provincias del Chaco y corrientes, por lo que el riesgo continúa y es necesario extremar las medidas de cuidado personal.En la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19, el médico destacó además el trabajo del voluntariado para contactar a los ingresantes, como también de aquellos que están acondicionando los lugares para que funcionen como Centros de Alojamiento Preventivo, ya sean hoteles como escuelas. Además la seguridad que está realizando la policía en toda la provincia.En cuanto al aspecto sanitario, señaló que este trabajo planificado consistió además en prever la cantidad de hisopados necesarios, como también el personal que los realiza, con todo el equipamiento necesario.En ese sentido, dijo que las personas que realizan cuarentena obligatoria en la provincia, son visitados por personal de salud, para el seguimiento de cada caso, y en caso de verificar algún síntoma compatible con la enfermedad, es internado, de acuerdo al protocolo vigente.“Se verifica si tienen algún síntoma compatible con esta enfermedad o alguna otra situación de salud. Para eso establecemos el circuito de traslados a los distintos lugares de internación. Si se confirma que es COVID, al Hospital Interdistrital Evita que está asumiendo el trabajo, actualmente con 27 internados, y si fuera necesario una mayor complejidad, también tiene respiradores preparados” recordó.Responsabilidad individualRomero Bruno advirtió que más allá de la buena situación que presenta Formosa, es necesario redoblar la responsabilidad individual porque “no sabemos en qué momento puede ingresar una persona portando el virus, si bien se establecen los mecanismos de seguridad en los límites y fronteras del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, el virus está presente”.“Se habla de la segunda ola que podría estar afectando a Brasil, en Paraguay se notifican casos, se reportan casos en Nanawa, vecina de Clorinda, y acá mismo, en Alberdi. Casos en Chaco y Corrientes, el riesgo está presente, debemos tenerlo en cuenta. El riesgo estará eliminado cuando más del 90% de las personas esté vacunada, y eso sabemos que falta todavía” insistió.Pidió mantener el protocolo que establece el distanciamiento social de dos metros, uso correcto del barbijo, lavado frecuente de manos y evitar las reuniones de muchas personas. “No compartir mate y tereré, se sigue viendo esto, gente que no lo desconoce, sino que piensa que no le pasará” enfatizó.