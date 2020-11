Programa de Ingreso Ordenado y Administrado: Vera cuestionó la actuación de la justicia federal

El diputado provincial justicialista Rodrigo Vera cuestionó la actuación de la justicia federal al señalar que avalando ingresos masivos por fuera del programa provincial se pone en riesgo el estatus sanitario de la provincia de Formosa.

En diálogo con Agenfor, el legislador calificó como “lamentable” la actuación de la magistratura al considerar que se mete “en una cuestión de política pública de competencia exclusiva de la provincia, trastocando completamente una política sanitaria que ha logrado resultados únicos en el país, en el marco de una estrategia provincial que ha evitado miles de contagios y cientos de muertos si traspolamos aquí los indicadores de la Argentina”.

Aclaró que dentro de esa esa política se encuentra el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, “donde no se le niega el ingreso a nadie, sino que se lo ordena en el tiempo para que no ponga en riesgo la salud de toda la población”.

Enfatizó que en este contexto “venga un juez de inocultable trayectoria radical, haciendo lugar sistemáticamente a amparos de abogados radicales para meter a cientos de personas por fuera de todos los criterios establecidos, me parece una actitud irresponsable en un contexto de pandemia, que nos pone en riesgo a todos los formoseños al debilitar nuestro estatus sanitario”.

Vera dijo que en el futuro, cuando todos recordemos esta pandemia, quedará en la memoria colectiva la unidad, organización y solidaridad de Formosa para enfrentar esta adversidad, con el liderazgo firme y responsable del Gobernador Insfrán priorizando siempre la salud y la vida de la población, lo cual queda reflejado en las cifras únicas que tiene Formosa en el país y en el contexto regional.

“Somos la provincia con menos contagios de la República Argentina, y ayer sufrimos la pérdida del primer comprovinciano debido al coronavirus, pérdida que nos entristece a todos y aun así, teniendo en cuenta la cantidad de contagios de la provincia, lo lógico con la tasa de letalidad del país hubiera sido que Formosa tenga entre cuatro y cinco fallecidos a esta altura. Pero el accionar mancomunado del pueblo y gobierno de la provincia, trabajando unidos y con mucha responsabilidad, ha evitado ese escenario hasta el momento. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para mantener este estatus sanitario hasta que llegue la vacuna, que por fin tiene un horizonte de llegada para fin de año, según los anuncios que realizó el gobierno nacional en esta semana” sostuvo.

Inversión del Estado

El legislador puso de relieve la inversión que llevó adelante el estado provincial para hacer frente a la pandemia, equipando por ejemplo, el único hospital de alta complejidad del país que atiende exclusivamente a enfermos de COVID-19, y haciéndose cargo de la atención médica de cualquier formoseño que se contagie de coronavirus.

“En muchos países se reaccionó distinto, como no existe un sistema de salud público fuerte, los costos de internación en los hospitales en el resto del mundo son altísimos. Sin ir más lejos supimso los costos en dólares de internación en clínicas privadas de países vecinos, que para un argentino serían impagable” señaló como ejemplo.

Trajo a colación la fortaleza del sistema de salud pública de Formosa, que durante la gestión del gobernador Gildo Insfrán construyó más de 200 centros de salud y hospitales, con su respectivo equipamiento médico y “la capacitaron a miles de médicos, enfermeros, técnicos, todo lo cual nos permite hacer frente a esta pandemia de manera adecuada”.

Por ello, pidió: “Los formoseños tenemos que ser muy conscientes del estatus sanitario de nuestra provincia, porque lo que no se valora se pierde. Debemos estar orgullosos de nuestro modelo de provincia que nos permitió estar preparados para esta adversidad, orgullosos del liderazgo firme y responsable del Gobernador Insfrán que no dudó un instante en proteger la salud y la vida de la población a pesar de las presiones de todo tipo, y también orgullosos de nuestro pueblo formoseño, porque asumió con mucha conciencia y compromiso esta lucha. Los resultados del esfuerzo de todos estos meses están a la vista. No bajemos la guardia y mantengamos el optimismo y la esperanza porque falta cada vez menos para que esta pandemia sea otra adversidad más superada por los formoseños en unidad, organización y solidaridad”.