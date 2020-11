No hay nuevos casos y se levantó el bloqueo sanitario a la localidad de General Belgrano

Tras la triste noticia del primer fallecimiento en la provincia, se destacó que ya son 140 los pacientes recuperadas en el sistema de salud pública “cifra que pone en valor el enorme esfuerzo y compromiso profesional de nuestro personal de salud”.En las últimas 24 horas se realizaron 224 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus, informó este miércoles en la conferencia diaria el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Además, precisó que con esos estudios negativos se completó el análisis de los test relativos a la búsqueda activa de casos realizada en la localidad de General Belgrano en los últimos días.Por ello, al cumplirse los 14 días sin verificarse nuevos diagnósticos ni tampoco en este período vinculación alguna ni contacto con zonas cercanas con circulación viral de COVID-19, se anunció que “atento a estos datos epidemiológicos verificables objetivamente, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 dispone el levantamiento del bloqueo sanitario preventivo en dicha localidad”, agradeciendo a sus habitantes por la responsabilidad, prudencia y solidaridad demostrada durante este tiempo”.También en el transcurso de este miércoles se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 a una paciente, mujer de 40 años, que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, obtuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus con tres días de diferencia. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.En cuanto a los datos acumulados de la Provincia hasta este miércoles 4, son los siguientes: total de diagnosticados, 184 y recuperados, 140. En tanto, hay 24 casos activos y una persona fallecida. Mientras que los casos en tránsito con egreso de la provincia son 19 y la cantidad de test realizados a la fecha son 20.558 con una positividad de 0,9%.Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, hasta la fecha tiene 47 casos diagnosticados y 14 casos activos. En el mes de julio hubo dos casos; en agosto fueron siete; en septiembre 10; en octubre 22 y en lo que va del mes de noviembre son 6. Las personas en cuarentena en Clorinda son 73.Respecto a la segunda ciudad de la provincia, se informó que en los próximos días se procederá a intensificar los trabajos de búsqueda activa de casos en terreno en los diferentes barrios de dicha ciudad, en el marco de la vigilancia epidemiológica y controles permanentes que allí se vienen realizando.En cuanto a los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, se detalló que en las últimas horas ingresaron 657 camiones de carga a la provincia y en la vía pública se controlaron a 9.549 personas y 6.842 vehículos. Se labraron infracciones a 151 vehículos por restricción de circulación y patente; y a 380 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Los ingresos irregulares que se judicializaron fueron dos y se intervino dos fiestas privadas.En el final, el Consejo recordó que este martes fue una jornada triste para la comunidad formoseña por el fallecimiento por coronavirus de Raúl, ya que su partida significa una pérdida para todos los formoseños.Hasta el momento en Formosa son 140 los pacientes recuperados de COVID-19 en el sistema público de salud, “cifra que pone en valor el enorme esfuerzo y compromiso profesional de nuestro personal de salud para con cada paciente y con toda la comunidad formoseña”.“No podemos bajar la guardia porque estamos ante un virus invisible y potencialmente letal que nos obliga a ser responsables en nuestros cuidados para resguardar la vida propia y la de nuestros seres queridos”, subrayó el Consejo COVID y exhortó a mantener en alto la fe y la esperanza, puesto que como expresó el Gobernador Gildo Insfrán: “Vamos a superar esta adversidad, y hay una sola forma de hacerlo: todos juntos, sin distinciones de ningún tipo”, por eso no bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.