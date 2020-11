Este lunes, harán una gran campaña de promoción de la donación de sangre

Las actividades se concretarán en los hospitales del sistema público provincial. Con una donación de sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas.Este 9 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Al respecto, el doctor Mario Romero Bruno, destacó la importancia de esta fecha que se instituyó por Ley nacional en el 2004 que promueve la donación altruista y voluntaria de sangre. Un 9 de noviembre, pero de 1914 el médico argentino Luis Agote realizó la primera transfusión de sangre.Al participar de la conferencia de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el director de Epidemiología y del Hospital Central informó que en la jornada de este lunes 9, se realizará una gran campaña de promoción de la donación de sangre como un acto voluntario, solidario y altruista, tanto en los hospitales de la ciudad de Formosa como en el interior provincial.“La intención de esta campaña, en una fecha tan especial, es llamar a la conciencia de las personas sobre la necesidad de este elemento de tratamiento muchas veces indispensable para la vida y que no se puede fabricar en ningún laboratorio”, sostuvo el profesional.Según las estadísticas 9 de cada 10 personas pueden requerir la necesidad de sangre. “Lo que significa que la gran mayoría de las personas en algún momento de la vida, sea uno mismo o algún familiar puede requerir de ese elemento para el tratamiento”, enfatizó.En ese sentido, ahondó diciendo que “en el Hospital Central vemos generalmente que se requiere muchas veces en los accidentes de tránsito, que es una circunstancia que obliga a realizar cirugías y en este momento se necesita de la sangre”. Así también muchos pacientes oncológicos, con leucemia, anemias graves, que pueden requerir una transfusión.“Por eso se promueve la donación voluntaria altruista y habitual”, subrayó el epidemiólogo, marcando que se estima que “si el 3 o el 5% de la población donara sangre dos veces al año se cubriría todas las necesidades, garantizando la disponibilidad de tener sangre segura”.Aquí, aclaró que muchas veces también sucede que “la sangre puede ser transmisor de enfermedades”, como por ejemplo el HIV, la hepatitis, “por lo que hay que realizar los estudios previos”, así como una entrevista a las personas que son voluntarias.Romero Bruno describió que los requisitos para ser donantes son: tener entre 18 y 65 años de edad, ser sanos y no tener enfermedades activas; estar en buen estado de salud al momento de donar, es decir, que las personas hayan descansado previamente y haber desayunado.Mientras que, sí está contraindicado la donación de sangre en el caso de las embarazadas, personas de más de 65 años, si no tienen un certificado médico; aquellas que tengan un tatuaje o piercing hecho durante el último año, esto último “porque puede llegar a ser un vehículo transmisor de enfermedades”.Tras detallar los requisitos, hizo notar que “la gran mayoría de la gente puede ser donante” y en tal sentido, al celebrarse el día nacional del donante voluntario de sangre, este lunes se hará una gran campaña de promoción en el sistema de salud pública provincial.Subrayó que “donar es un acto solidario y altruista, que se concreta en 15 minutos, que es lo que puede durar una transfusión de sangre en los hospitales” o centros de salud.Entonces, en la ciudad de Formosa los hospitales: Central, el HAC, el Distrital 8, La Madre y el Niño; y en el interior desde Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Laguna Blanca, Ibarreta, El Colorado, se sumarán a las actividades de promoción.Por último, agregó que con una donación de sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas y que se utilizan los tres componentes, los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma.