Angélica García “No creo que haya otra provincia como Formosa, que tenga más mujeres empoderadas que la nuestra”

La Licenciada Angélica García, a cargo de la Secretaria de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Formosa, en una entrevista sobre el rol de la mujer actual, y la fuerza que tiene el género en estas tierras indicó “yo no creo que exista una provincia como Formosa, que tenga más mujeres empoderadas en todos sus ámbitos, cualquier sea la situación y eso habla de una sociedad muy saludable”.Sobre sus principios en política, dijo que realmente tuvo que ver con la ideología y después con la decisión de buscar una carrera que tuviera que ver con su perfil de vocación de servicio, de trabajar con la gente, de estar en contacto directo.“Entonces elegí la carrera de la Licenciatura en servicios sociales, eso me permitió de muy joven profundizar vínculos con otras personas, conocer sus realidades sus demandas, sus ausencias y eso me llevó, una vez culminada la carrera; a desarrollar mi rol de trabajadora social”, explicó.“Mis primeros pasos los di en el poder judicial, en el juzgado de menores, y era un trabajo muy fuerte, muy interesante donde uno cumplía un rol de poder ayudar a mujeres que estaban en situaciones de vulnerabilidad, que no pueden tener hijos, que no quieren tener hijos, y así trabaje muchos años allí en la justicia”, dijo.“Seguí también, con mi militancia política dentro del partido justicialista al que pertenezco, siempre en los barrios, en la comunidad, trabajando con la gente. Fue una tarea con mucho placer, con mucho amor, con mucha entrega y eso me llevo a ocupar por tres periodos parlamentarios consecutivos la posición de Diputada Provincial; cuando en ese entonces las mujeres tenían muy poco espacio, muy poca participación. También iba en forma paralela el rol de legisladora provincial y el de la lucha por lograr más espacio hasta lograr el famoso cupo del treinta por ciento y estuvimos en esa etapa y eran muy pocas las compañeras y las legisladoras de la oposición que también cubrían un lugar”, agregó.“Hoy, ya estamos hablando de paridad, sobre cuanto hemos avanzado las mujeres en nuestras luchas, en nuestras conquistas y así en todos los ámbitos, también estuve como administradora de la ANSES, justo en la etapa del gobierno de Néstor Kirchner, cuando comenzaban las jubilaciones llamadas comúnmente como jubilaciones para amas de casas que eran para todas las personas que quedaron fuera del sistema, por lo tanto habían trabajado, porque ese fue un error que tuvimos todos porque la gente siempre trabajo pero no hubo un aporte de las patronales, entonces hubo un reconocimiento del estado para todas aquellas personas que trabajaron, y por supuesto hay un labor que no es el remunerado que es el de ama de casa, eso por gestión cambio, y así las mujeres accedieron a esa jubilación”, detalló.“Hoy tenemos ese número de miles y miles de jubilados que están en todo el país, después del ANSES fui candidata a concejal de la ciudad de Clorinda llegando a ocupar la presidencia en el segundo periodo, y ahí también en contacto permanente siempre con la gente, trabajando para la gente y por la gente; siempre con el objetivo de lograr respuestas y la lucha por el bien común, para que todas se sientan bien”, enumeró.“Después, fui convocada para ocupar esta cargo que tengo hoy en día que es el de Secretaria de la Mujer de la provincia de Formosa, donde hay un trabajo muy serio, muy comprometido. Se trabaja con las mujeres en tres líneas de acción de un plan estratégico que se tiene. Son tres pilares fundamentales que son, la participación e integración social y política de la mujer, que es el fortalecimiento de los derechos de la mujer y la autonomía y el desarrollo económico de la mujer dentro de lo que es el modelo formoseño; cuyo hacedor es el gobernador de la provincia. Es que este es un modelo que está planificado con perspectiva de género, por eso las mujeres que somos las guardianas del modelo formoseño cumplimos un rol protagónico porque hoy en la provincia de Formosa las mujeres se desempeñan en lugares tanto privados como públicos y ocupan lugares de decisión, eso habla a las claras de todo lo que somos capaces las mujeres de hacer desde el lugar que nos toque. Yo estoy convencida de que este modelo permite la igualdad de oportunidades”, indicó.A la hora de definir el avance de la mujer en la sociedad actual, la licenciada García dijo que fue difícil, “porque nosotros vinimos de una sociedad donde los cargos de poder de decisión eran ocupados exclusivamente por hombres tanto públicos como privados, entonces fue una lucha de todas las mujeres para poder hacer entender que teníamos los mismos derechos y nos faltaban la igualdad de oportunidades para poder demostrar de todo lo que éramos capaces… Hoy si podemos hablar del trato equitativo de una paridad de género en todos los ámbitos, por ejemplo el ministerio de Deportes de la Nación firmo un convenio con el ministerio de las Mujeres donde se pide la paridad de género en todos los clubes deportivos cualquiera sea la disciplina, futbol, rugby, canotaje, etc deportes que eran exclusivamente de hombres y que hoy las comisiones directivas tengan paridad de género, demuestra cuanto se avanzó”, especificó“Se, que nos vamos abriendo paso, en este abanico de situaciones que tenemos las mujeres, hemos tenido avances, cuesta pero lo estamos haciendo. Estamos siendo protagonistas desde el lugar que nos estamos desempeñamos. Hace 30 años ver una mujer que conduzca un camión era algo difícil de creer. Esta es la lucha de las mujeres. Hoy, encontramos mujeres remiseras, mujeres manejando maquinaria pesada, camiones, y antes no se daba en todos los ámbitos hasta en el estudio, si estudiabas medicina tenías que estudiar pediatría, enfermería o a lo sumo ginecología, hoy encontramos paridad de género, esto es importante; es la sociedad que buscamos nosotros. Entonces, hay detrás de cada mujer una larga lucha, la primera de todos fue el voto femenino y luego salió una lista de derechos, en el gobierno de Néstor Kirchner se dio la posibilidad de conseguir la fertilización asistida en forma gratuita, esto es lo que hay que valorar sin inmiscuirnos en cuestiones de políticas partidarias, sino como mujer. Nosotros estamos ahora articulando con el ministerio de educación y la subsecretaria de cultura un ciclo de entrevistas sobre qué es ser mujer en cada país de latinoamericana y vemos en Argentina un país avanzado en leyes normativas de protección e igualdad de oportunidades en el trato equitativo”, determinó.“Avanzamos mucho porque las mujeres empoderadas sabemos controlar nuestros tiempos que dedicamos a la casa y el trabajo, eso significa que las tareas de las casas están repartidas equitativamente entre el hombre y la mujer. Avanzamos en el empoderamiento de nuestros derechos, nos apropiamos de éstos para lograr ese trato equitativo, y tenemos normativas. Desde el punto de vista de los derechos humanos está claro como el hombre y mujer tienen la igualdad de oportunidades que buscamos. Todavía nos falta pero avanzamos mucho. Y Argentina es un país que esta primero en lo que es países latinoamericanos entonces esto habla sobre como trabajamos las mujeres todos los días y vamos teniendo conquistas”, agregó“Antes, las mujeres en situación de violencia, desde hace cincuenta años, de eso no se hablaba. En la misma casa los hijos no podían saber que tenían padres que eran violento con su mama porque se ocultaba, la madre no hablaba, el padre ocultaba, y la misma familia ejercía sobre la victima que no lo diga porque algo habrá hecho para que reaccione así. Hoy tiene un estado presente que le permite apropiarse de esa ley a las mujeres en situación de violencia que es la ley 26485”, comentó.“No es como a veces se quiere hacer creer que queremos pasar por encima a los hombres, no es eso, queremos trato equitativo. Mismas condiciones, igualdad de oportunidades y eso se logra una sociedad con convivencia pacifica, con menos situaciones conflictivas, vamos por la erradicación de la violencia, agradecemos a los medios que nos permita comunicar esto, eso hace que el hombre entienda hasta donde tiene derechos igual que a las mujeres hasta donde tiene los suyos, eso es lo que tenemos que hacer valer, pero la lucha continua”, dejo claro.“Fue una lucha de años lograr un cupo, no podíamos hablar, ni siquiera pensar en la paridad, teníamos que empezar por tener un cupo donde tengamos voz y voto las mujeres y después fue creciendo, hasta tener la paridad que queríamos, en todos los ámbitos. Hoy, las mujeres tienen empresas, son emprendedoras. Tienen poder de decisión, son mujeres rurales que administran sus recursos, disponen de sus productos que ellas hacen, de su tiempo, de su dinero. Hoy somos todos sujetos de derechos”, se acordó.“Las mujeres siempre estuvimos juntas y en particular en nuestra provincia tuvimos un hombre que fue un visionario, nuestro gobernador Gildo Insfran, que planifico un modelo con perspectiva de género, y eso permitió en el año 95 el PAIPPA que es un plan de productores y productoras que trabajan la tierra y allí ya estaba incluida la mujer. El planifico la inclusión de la mujer en todos los ámbitos. Hoy tenemos mujeres de las comunidades aborígenes que están exportando sus productos, hoy tenemos en FONTEX, grupos de mujeres que trabajan para los uniformes de los municipales, la policía, lo hacen las mujeres”, explicó.“Nosotras cuando vamos a las reuniones de consejeras federales y comentamos como estamos en la provincia, no lo pueden creer. Nosotros tenemos en todos los poderes, jueces, hospitales, asesoras de menores, en el ejecutivo mujeres que conducen ministerios, subsecretarias, secretarias, en el ámbito privado. Lo mismo, se puede ver como las mujeres fueron demostrando sus capacidades para desempeñarse, y se fueron empoderando, nos dieron la oportunidad y pudimos mostrar de que somos capaces, y que lo hacemos con mucha responsabilidad y eso hay que destacarlo por todas las mujeres que luchan por lograr ese espacio”, confesó.“Yo recuerdo cuando recién me recibí , hablábamos entre el hombre y la mujer la triple responsabilidad que teníamos las mujeres, fue cambiando y mutando ese paradigma de la triple responsabilidad, teníamos que trabajar en la casa fuera de la casa, éramos madres, trabajadoras, amas de casa, estaba tan naturalizado que en la escuela la maestra siempre dirigía las notas a la mama, entonces nosotras que luchábamos para lograr esa paridad, que sea dirigido a los padres, que el padre también podía hacerse cargo de los niños, pero esto tuvo una lucha, el chico entonces crecía con esa mentalidad que la mama debía llevarlos y traerlos , asistir a las reuniones, cuidar la casa y además trabajar, entonces hoy hablamos de la mama y el papa, mi pareja, el papa de mis hijos, hoy la mujer puede decidir si hace pareja, casarse, tener hijos o no”, recordó.