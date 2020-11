Alivio en Villafañe para el sector productivo tras precipitaciones

Las precipitaciones ocurridas en las últimas horas en buena parte de la provincia trajeron alivio a la producción de distintas localidades, entre ellas de Mayor Edmundo Villafañe, en el departamento Pirané.

Según el intendente Hugo Onisinchuk el primer registro fue de cien milímetros, pero la policía informó que en total fue de 160 milímetros para esa pujante localidad.

En contacto con Agenfor dijo que luego de un año sin lluvias importantes, el agua fue recibida como “una bendición” que llenó reservorios y riachos que estaban prácticamente secos.

“Esta lluvia nos permitirá contar con agua para los animales, los cultivos, que estaban realmente sufriendo la sequía. Viene después de un año, en agosto del año pasado fue la última grande que tuvimos” destacó.

“El agua potable que teníamos era de perforación, porque el reservorio se secó, y prácticamente el río Negro se secó también ahora ambos acumularon agua, es una excelente noticia” subrayó el jefe comunal.

CAP

En otro orden, comentó que recibieron instrucciones del gobierno provincial de poner en condiciones dos edificios nuevos, sin estrenar, que funcionarán como Centros de Alojamiento Preventivo (CAP) para formoseños que están ingresando a la provincia, en el marco de la orden del Corte Suprema de Justicia.

Dijo el jefe comunal que en el primer caso se trata de un edificio destinado a retiros espirituales, totalmente equipado con aire acondicionado, cocina, heladera, ubicado en una colonia muy cercana al pueblo.

En el segundo caso, es el edificio de la Escuela N°120, ubicado justo en el ingreso a Villafañe, obra concluida pero que todavía no fuera inaugurada.

“Son dos lugares que nos pidieron, porque van a venir a equiparlos y ponerlos a funcionar” destacó.

Onisinchuk respaldó al gobernador Gildo Insfrán en las decisiones que toma con respecto a la pandemia, al señalar que “Nosotros confiamos plenamente en el equipo técnico, porque esto tiene que ser un esfuerzo entre todos, solo no puede el gobierno, si no nos involucramos los intendentes y los vecinos. No hay un ciudadano, ni aun el peor opositor, que querrá que el virus tenga circulación comunitaria. De eso estamos todos convencidos todos, es un estatus privilegiado, que tenemos que cuidar” expresó.