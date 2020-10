Se registró un nuevo caso positivo de COVID-19 en Formosa

En las últimas 24 horas se realizaron 307 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus, informó este sábado 10 en su parte informativo N°214 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

El caso positivo se trata de una mujer de 20 años, asintomática, que ingresó a la provincia con el contingente que llegó del Sur del país a través del Programa de ingreso ordenado y administrado, con presentación previa de PCR negativo.

Durante el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, se le realizó un hisopado de control, el cual arrojó resultado positivo a coronavirus, por lo que fue derivada al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde está internada en buen estado general.

De igual manera, se informó que entre los resultados de este sábado se incluyen los hisopados de finalización de cuarentena del primer contingente de trabajadores formoseños que retornaron de la cosecha de limones en la provincia de Salta, y que se encontraban alojados en el Haras Policial.

Las 98 muestras arrojaron resultados negativos a coronavirus, razón por la cual se da por finalizada su cuarentena preventiva.

Cifras

A la fecha, Formosa registra un total de 152 diagnosticados, 107 recuperados, 34 casos activos y no hay fallecimientos por coronavirus en la provincia.

Los casos en tránsito con egreso de la provincia son 11, la cantidad de personas en cuarentena 1058 y el total de tests realizados a la fecha, 15.633 (0,97% de positividad).

Bloqueos

Con relación a la situación sanitaria de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales en Clorinda son: casos diagnosticados 31; activos 15; diagnosticados en la última semana 11; y personas en cuarentena 105.

En tanto, en Belgrano hay seis casos diagnosticados, activos y diagnosticados en la última semana, mientras que las personas en cuarentena son 84.

Tarea preventiva

En cuanto a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en la provincia, en las últimas 24 horas se registraron 776 ingresos de camiones de carga; 12.023 personas y 9404 vehículos controlados en la vía pública y 139 vehículos infraccionados por restricción de circulación y patentes; y 380 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

Los ingresos irregulares judicializados son siete (más nueve contactos en estudio), hay dos incumplimientos de corredor sanitario por transportistas y se intervino en 12 fiestas privadas.

Controles bromatológicos

En otro orden, los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de Formosa incluyeron la inspección de 74 comercios, labrándose 56 actas de infracción, con secuestro de 785 productos y 345 litros de bebidas vencidas.

Además se clausuraron cuatro locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Récord

Por último, el Consejo advirtió que este viernes 9 “se reportó un nuevo récord de fallecidos por coronavirus en la Argentina. Fueron 515 compatriotas los que perdieron la vida, alcanzando el total de 23.225 muertes por COVID-19 desde marzo”.

“A pesar de los discursos que buscan minimizar los riesgos de la pandemia, en la Argentina se muere una persona cada tres minutos por ese motivo. No son números fríos. Detrás de cada cifra hay personas con familias, con historias, con sueños de amor y trabajo. No podemos naturalizar esta tragedia. Que no nos anestesien los sentimientos. Ninguno de nosotros quisiera que su familia deba velar a un ser querido, o a uno mismo. Seamos protagonistas de la historia enfrentando esta pandemia”, concluyó el Consejo COVID.