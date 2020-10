Se diagnosticaron tres nuevos casos positivos de COVID en Formosa

En su parte de prensa N°219, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 198 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando tres de ellos resultados positivos a coronavirus.Los mismos corresponden a hisopados realizados en la ciudad de Clorinda. El primero, se trata de un hombre de 64 años, estibador, que fue detectado el 6 de octubre en un sector de la barrera fronteriza junto a otros trabajadores informales, los cuales se dieron a fuga hacia el vecino país ante la presencia de la Policía provincial. Este hombre fue identificado y aislado a fin de cumplir la cuarentena obligatoria por el altísimo riesgo epidemiológico que significa el tránsito fronterizo.Cumpliendo la respetiva cuarentena, su segundo hisopado de control arrojó resultado positivo a coronavirus, razón por la cual fue trasladado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general.Los dos casos positivos restantes son de una mujer y un hombre de 65 y 76 años respectivamente, residentes de la ciudad de Asunción, que ingresaron al territorio formoseño por un paso no habilitado el día 13 de octubre.Al ser detectados por la Policía provincial, se procedió a realizarles el hisopado, y ante el anoticiamiento de las medidas sanitarias vigentes y consecuencias legales de su situación, tomaron la decisión voluntaria de regresar a la República del Paraguay.Además, se comunicó que entre los resultados del jueves 15 de octubre, se incluyeron los hisopados de finalización de cuarentena del personal del Hospital Central de la ciudad capital, todos los cuales dieron resultados negativos a coronavirus. Alta médica También este jueves se dio el alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 a un paciente, hombre de 33 años, que obtuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.En este contexto, los datos acumulados de la Provincia al jueves 15 de octubre son los siguientes: 160 diagnosticados; 110 recuperados; 34 casos activos; cero fallecimientos por coronavirus; 16 casos en tránsito con egreso de la provincia; 900 personas en cuarentena; 16.624 test realizados con el 0,96% de positividad.Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, en Clorinda se diagnosticaron 36 casos, de los cuales 16 permanecen activos. En julio se detectaron dos, en agosto siete, en septiembre diez, y en octubre 17. Las personas que están en cuarentena en dicha ciudad son en total 141, 103 en Clorinda y 38 en Formosa.En lo que compete a Belgrano, se llevan diagnosticados seis casos sólo en octubre y todos están activos; además cuenta con 132 personas en cuarentena.En otro orden, el Consejo anunció que el intendente, la presidenta del Concejo Deliberante y concejales de la ciudad de El Colorado, pusieron a disposición la nueva terminal de ómnibus “para que pueda ser utilizada como Centro de Aislamiento Preventivo para aquellos ciudadanos coloradenses” que deseen ingresar a la provincia.“Al respecto, este Consejo ha contestado por nota formal agradeciendo dicho ofrecimiento, pero sin embargo el mismo no puede ser aceptado en esas condiciones puesto que el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado a nuestro territorio, así como la infraestructura que se dispone para ello, se implementan con trato igualitario y solidario para con todos los formoseños y formoseñas inscriptos, no haciendo diferencias ni estableciendo prioridades por razón de su localidad de origen”, respondió el Consejo.No obstante, aclaró: “Dicho ofrecimiento será reconsiderado si las autoridades municipales de El Colorado modifican su ofrecimiento poniendo a disposición de cualquier formoseño dicha instalación, la que fue construida mayoritariamente con fondos provinciales”.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: 703 ingresos de camiones de carga; 11.031 personas y 8.145 vehículos controlados en la vía pública; 101 infracciones labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 333 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; ocho ingresos irregulares judicializados más cinco contactos en estudio; y un incumplimiento de corredor sanitario por transportista.Por último, el Consejo recordó que se celebra este jueves el Día Mundial del Lavado de Manos y consideró la fecha un llamamiento para concienciar a la población de que con agua y jabón se pueden salvar muchas vidas. Este sencillo hábito saludable reduce en un 50% la incidencia de las tasas de diarrea entre niños menores de 5 años y, al mismo tiempo, disminuye sustancialmente las infecciones respiratorias.“Su importancia es aún mayor en tiempos de pandemia de COVID-19, puesto que está comprobado que el lavado frecuente de manos de al menos 20 segundos, el uso del barbijo y el distanciamiento social constituyen las principales medidas preventivas con que contamos para evitar el contagio”, concluyó el parte diario de este jueves.