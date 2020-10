Remarcan la importancia de realizar un uso racional y eficiente del agua

Ante la pronunciada e histórica bajante del río Paraguay, el ingeniero Horacio Zambón, coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), subrayó que “en momentos de crisis hídrica hay que llamar a la concientización a la población sobre el uso racional y eficiente del agua”.“Debido a la ubicación que tiene Formosa, en el costado norte de la Patria y muy cerca del Subtrópico, con estas altas temperaturas la evaporación de las aguas toma niveles altísimos. Hablar de un centímetro por día de pérdida de un espejo de agua es algo que en todo proyecto hay que considerar”, enfatizó en declaraciones a AGENFOR.Ejemplificó que “el embalse de Laguna Yema está con una disminución diaria de un centímetro por día. Se trata de una lectura que nuestro observador todos los días nos pasa, con lo cual se puede decir con credibilidad que ello es así”.“Todos los espejos, lagunas o cuerpos hídricos indudablemente sufren esa pérdida –describió-. A veces no se aprecia, pero muchas veces en la barranca se van viendo las diferentes líneas de erosión. Esto se debe a las pérdidas. Y el sol genera un calentamiento y una masa que va en ascenso”.Abundó diciendo que “el crecimiento demográfico es uno de los factores claves para analizar este tipo de situaciones. Es diferente dar una dotación de agua en forma diaria, segura y potable a una masa de 20 mil habitantes y otra es hacerlo para 100 mil personas, como estamos ahora”.En ese sentido, hizo notar que “en estos momentos de crisis hídrica, y digo crisis por todo el panorama que se está viviendo, hay que llamar a la concientización de la población sobre el uso racional y eficiente del agua, evitando los derroches”.“No hablo de lo que tiene que ver con un consumo normal y necesario, pero sí para todo lo que puede ser una exageración”, planteó.ComportamientoA su vez, el titular de la UPCA advirtió que “llevamos un período largo de déficit hídrico, varios meses, y esto apunta, de acuerdo a lo que es el comportamiento general de la cuenca del río Paraguay, a que es un proceso que todavía no tiende a revertirse”.“En forma diaria, gracias a la tecnología, imágenes satelitales y las comunicaciones con los países aguas arriba como Paraguay y Brasil, se reciben todos los partes hidrológicos y meteorológicos. Los mismos nos indican que respecto del comportamiento de la cuenca en general, hablando del Mato Grosso y la zona del pantanal, no están en un estado hídrico lo suficientemente como para revertir esta situación, con lo cual las curvas son todas de crecimiento”, pormenorizó.Aseveró que “eso es así y hay que reconocerlo. Las únicas movilizaciones un poco en ascenso fueron estos dos últimos frentes de tormenta que hubo, uno hace 15 días y el otro recientemente. Pero pasaron muy rápido, muy fugaces y con poca humedad”.Prueba de ello, dijo a esta Agencia, es que algunos puertos en el sector medio de la cuenca como Vallemí, Concepción y ahora Rosario lograron mantenerse y Asunción este martes subió tres centímetros.“Se trata de una pequeña onda que nuestro puerto local va a reflejar aunque sea uno o dos centímetros o por lo menos mantener el nivel de estabilidad”, precisó.Además, el ingeniero Zambón detalló que “hay un frente frío que está subiendo desde la Patagonia, replicando (con lluvias) en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es un pequeño frente que va ascendiendo, desplazándose hacia el norte del país y que estaría tocando Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, con lo cual estimamos que el jueves podría haber, concordante con ese pequeño descenso de la temperatura, algunos milímetros que satisfagan algunas condiciones”, concluyó.