"Que Formosa no tenga muertes por Covid, no es casualidad: es el éxito de la política sanitaria"

“En Formosa se defiende la vida. Que hoy no tengamos que lamentar ninguna muerte por Covid-19 en nuestra provincia, a diferencia del resto del país donde hay miles de contagios y muertes, es un hecho irrefutable de que lo que se critica es el éxito que tenemos en Formosa”, aseguró Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.En este contexto de constantes ataques a Formosa por parte de medios concentrados aliados a sectores de la oposición, el jefe comunal recordó que “el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 viene trabajando firmemente desde hace más de 220 días en un contexto de pandemia y no son decisiones aisladas”.“El gobernador Gildo Insfrán se reúne a diario con sus colaboradores para analizar las situaciones en los distintos puntos de la provincia y, cuando se detecta un caso, el sistema de salud bloquea el lugar hasta encontrar a todas las personas que pudieran tener contacto estrecho. El ingreso administrado es una de las principales barreras que nos protege contra el virus”, explicóEn la oportunidad, repudió las críticas de algunos medios de comunicación que tratan de desestabilizar tergiversando la información: "Las medidas tomadas en la provincia fueron acertadas. La rigurosidad con la que se maneja esta situación ha dado buenos resultados para la ciudadanía” , señaló el jefe comunal.“Desde la oposición a través de los medios -insistió- cuestionan las medidas tomadas por el gobierno, pero tenemos que ver los resultados: hoy no tenemos que lamentar ninguna muerte por coronavirus en Formosa; como así también tenemos poca cantidad de infectados a nivel nacional”.En esa línea, Basualdo apoyó las decisiones tomadas por el gobernador Insfrán, destacando que “es uno de los funcionarios que más se preocupa por la ciudadanía en estos tiempos de pandemia, cuidando la salud de cada formoseño sin distinguir el color político”.Finalmente, destacó que "la salud es una cuestión primordial" y afirmó que "es una pena que utilicen la pandemia políticamente, con manifestaciones atentando contra la salud de todos. Gracias a Dios tenemos un gobierno con mucha experiencia”.Y remarcó que “al no contar aún con la vacuna a nivel mundial, debemos apelar a la responsabilidad ciudadana, manteniendo las medias de aislamiento social, uso del barbijo, lavado de manos y estar atentos en nuestro ámbito familiar hablando, informando y concientizando; así como debemos respetar las normas vigentes. La mejor vacuna que tenemos hoy, es la conciencia de cada uno”.